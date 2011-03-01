به گزارش خبرگزاری مهر، عکس یکی از کلیدی ترین ابزارهای اخترشناسان برای پی بردن به پدیده های شگفت انگیز و ناشناخته فضایی است، ابزاری که برای بهبود پیدا کردن آن سال به سال سرمایه گذاری های کلان تری در بخش مطالعات فضایی انجام می گیرد.

ماموریت فضاپیمای روباتیک کاسینی مطالعه بر روی سیاره بزرگ زحل و تمامی اقمار آن است، قمرهایی که به دلایل مختلفی از جمله احتمال وجود آب توجه اخترشناسان را به خود جلب کرده است.

اسفنج کیهانی

قمر هایپریون برای اخترشناسان یکی از مرموزترین قمرهای سیاره زحل به شمار می رود، این صخره کیهانی درست مانند یک تکه اسفنج در مدار زحل در گردش است و تصویر مشهوری که فضاپیمای کاسینی از سطح این قمر به ثبت رسانده است نمایانگر حفره های بیشماری است که سطح قمر را پوشانده اند.

"هایپریون" یکی از 62 قمر به تایید رسیده ای است که در مدار زحل در حرکت است و حفره های عمیق موجود بر روی سطح آن همواره شگفتی و تعجب دانشمندان را برانگیخته است، از این رو آنها در تلاشند با کمک کاسینی دریابند در انتهای این حفره ها چه چیزی پنهان شده است.

قمر هایپریون

سخنگوی ناسا می گوید: هیچکس مطمئن نیست در انتهای این حفره ها چه قرار دارد، برای یافتن این مطلب فضاپیمای روباتیک کاسینی در مدار زحل در گردش بوده و در تلاش است با عبور نزدیک از بافت اسفنجی این قمر اطلاعات دقیق تری را در اختیار دانشمندان قرار دهد.

تصویر مشهور اسفنجی کاسینی نتیجه یکی از این عبورهای نزدیک کاسینی است که در رنگی غیر واقعی منتشر شده است. رنگ طبیعی هایپریون باید سرخ فام باشد اما در این تصویر رنگ سرخ کاهش پیدا کرده و دیگر رنگمایه ها تقویت شده اند تا تنوع رنگی دقیقی که بر روی سطح قمر حکمفرما است بیشتر به چشم بیاید.

تفاوتهای رنگی در سطح اسفنج کیهانی نشاندهنده تفاوت در ترکیب سطح قمر است و به گفته دانشمندان در انتهای هر یک از این حفره ها ماده تاریک و ناشناخته ای قرار گرفته است.

بررسی های جدید این تصویر نشان می دهد بخشهای روشن تصویر بیانگر این مطلب است که ماده تاریکی که در انتهای حفره ها قرار دارد باید ضخامتی برابر چند ده متر داشته باشد.

هایپریون وسعتی برابر 250 کیلومتر مربع داشته و در مداری نامنظم به دور زحل در گردش است.

تصویر دیگری که کاسینی به تازگی از قمرهای زحل به ثبت رسانده است به دو قمر "ِرآ" و "دیون" اختصاص دارد که در یک کادر اما در فاصله ای دور از یکدیگر دیده می شوند.

حلقه های سیاره زحل به کاسینی نزدیکترند تا قمر دیون و از این رو این حلقه ها بخش جنوبی قمر دیون را در تاریکی قرار داده اند. این تصویر در نور مرئی و در حالی به ثبت رسیده که فاصله کاسینی از" ِرآ" 61 هزار 155 کیلومتر و از "دیون" 923 هزار و 763 کیلومتر بوده است.

برخورد نزدیک از نوع همزمان!

چه چیز می تواند بدتر از برخورد یک شهابسنگ باشد؟ برخورد دو شهابسنگ به صورت همزمان!

این پدیده ای است که بر روی مریخ رخ داده و تصویر آن توسط تلسکوپ HiRISE به ثبت رسیده است. در این تصویر دو حفره برخوردی ثبت شده اند که هر دو در یک زمان به وجود آمده اند.

در صورتی که یک شهابسنگ با سیاره ای برخورد کند و در پی آن و با تاخیر زمانی شهابسنگی دیگر با سیاره برخورد کند، یکی از حفره ها بخشی از حفره دیگر را خواهد پوشاند، اما از آنجایی که تصویر HiRISE کاملا متقارن است، این نشان می دهد مریخ مورد هجوم همزمان دو شهابسنگ قرار گرفته است.

با این حال احتمال اینکه کائنات تصمیم گرفته باشد در آن واحد دو شهابسنگ را به سطح مریخ بکوباند بسیار پایین است، از این رو اخترشناسان احتمال می دهند این برخورد در واقع توسط یک جرم کیهانی به وجود آمده که پس از ورود به اتمسفر مریخ به دو نیم تقسیم شده است.

با این همه مریخ عجیب تر از آن است که وجود دو حفره برخوردی همزمان منجر به متعجب شدن شما شود، این سیاره حتی از حفره برخوردی همزمان سه گانه نیز برخوردار است. البته این حفره از شفافیت کمتری نسبت به حفره دوگانه برخوردار است زیرا به احتمال زیاد این حفره قدیمی تر از حفره دوگانه است.