مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال امید اظهار داشت: به اعتقاد من با انتخاب یک مربی خوب خارجی برای تیم ملی بزرگسالان می توانیم از تفکرات این مربی در تیم امید نیز استفاده کنیم چرا که بهره بردار اصلی تیم امید، تیم فوتبال بزرگسالان است و تفکرات فنی مشابه در این دو تیم می تواند به تقویت فوتبال ملی کمک کند.

نبی تصریح کرد: تیم امید همچنان با هدایت هومن افاضلی و دستیارانش برنامه های تیم امید برای دیدار برگشت مقابل قرقیزستان را ادامه خواهد داد و امیدواریم تا پیش از مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک که خرداد ماه سال آینده خواهد بود وضعیت سرمربی خارجی یا ایرانی این تیم مشخص شود.



وی یادآور شد: اگر فدراسیون فوتبال بتواند یک مربی خوب خارجی را برای تیم ملی بزرگسالان استخدام کند ، مشکل تیم امید نیز مرتفع خواهد شد و این دو تیم می توانند با تفکرانی واحد به سوی اهداف مشخصی نظیر المپیک 2012 لندن و جام جهانی 2014 برزیل گام بردارد .



دبیرکل فدراسیون فوتبال درعین حال با بیان اینکه برای فدراسیون فوتبال انتخاب مربیان ایرانی برای تیم امید در اولویت دوم قرار دارد، اظهار داشت: در صورتیکه نتوانیم از بین مربیان خوب خارجی گزینه مورد نظر برای هدایت همزمان تیم های ملی بزرگسالان و امید را انتخاب کنیم، از بین مربیان ایرانی بهترین گزینه را با نظر کمیته فنی انتخاب خواهیم کرد.



وی ضمن تایید مذاکره فدراسیون فوتبال با مجید جلالی و حمید استیلی خاطرنشان کرد: آقای جلالی همواره جزو گزینه های مطرح برای هدایت تیم های ملی بودند و آقای استیلی و چند مربی صاحب نام دیگر داخلی نیز مد نظر فدراسیون و کمیته فنی هستند ولی درحال حاضر تمرکز فدراسیون فوتبال بر روی گزینه های خارجی است و هر زمان که در این زمینه به نتیجه مورد نظر نرسیم به سرعت از بین گزینه های مطرح داخلی سرمربی تیم امید را انتخاب خواهیم کرد.



نبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد عملکرد تیم فوتبال امید در نخستین دیدار مرحله مقدماتی المپیک مقابل قرقیزستان یادآورشد : تیم امید در بازی رفت تنها سه امتیاز مسابقه را کسب کرد و فوتبال قابل قبولی را ارائه نکرد. زدن یک گل در بازی های حذفی نمی تواند حاشیه امنیت خوبی باشد و امیدوارم در بازی برگشت که تیم قرقیزستان از لاک دفاعی خارج می شود و کادرفنی شناخت بیشتری نیز از این تیم بدست آورده بتوانیم این تیم گمنام را با گلهای بیشتری شکست دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم.



دیدار برگشت تیم فوتبال امید کشورمان برابر قرقیزستان روز 18 اسفندماه جاری در بیشکک برگزار خواهد شد. دیدار رفت را تیم ایران در ورزشگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان برد.