علی دوستی‌مهر درگفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با برنامه‌ریزی مناسب کمیته جوانان و حمایت فدراسیون فوتبال، اردوهای متوالی استعدادیابی را در تهران و مناطق مختلف کشور برگزار کردیم و 60 بازیکن را در قالب اردوهای مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم.

وی افزود: در این مدت مربیان تیم نوجوانان با سفر به استان‌های کرمان، مشهد، شیراز، همدان، تبریز، ارومیه، البرز و ...، زیر نظر گرفتن بازیکنان مستعد استان‌هایی مانند مازندران، گیلان، قزوین، کرج و ... و حضور در محل برگزاری لیگ برتر نوجوانان سعی کرده‌اند بازیکنان شایسته را به اردوهای آماده‌سازی تیم نوجوانان دعوت کردند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان با بیان اینکه بازیکنان مستعد بر اساس توانمندی‌شان نمره‌بندی شدند تا تیم در پست‌های متفاوت نفرات مختلفی داشته باشد، تاکید کرد: پایگاه‌های ارزشیابی بازیکن در شهرهای مختلف همچنان در امر استعدادیابی بازیکنان فعال هستند و نفرات شایسته را به کادر فنی تیم نوجوانان معرفی می‌کنند تا خدایی نکرده بازیکن مستعدی پشت خط نماند.

دوستی‌مهر با تاکید بر اینکه اردوی امارات می‌تواند به شناخت بیشتر کادرفنی از بازیکنان کمک می‌کند، اظهار داشت: بازیکنان حاضر در اردو بسیار کم تجربه هستند و برای حضور بهتر در مسابقات، احتیاج به تمرینات بیشتر، حضور در اردوهای آماده‌‍سازی مختلف و برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب‌‎تر دارند که تاکنون با حمایت فدراسیون و کمیته جوانان برنامه‌های درخواستی ما به خوبی اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: حریفان ایران حتی در مرحله مقدماتی هم تا دندان مسلح هستند و برای صعود به مرحله نهایی قهرمانی نوجوانان آسیا کار ساده‌ای در پیش نداریم، به همین دلیل باید با برنامه ریزی مناسب و برگزاری تمرینات و اردوهای آماده‌سازی مطلوب تیم قدرتمندی را برای حضور در این مسابقات آماده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در پایان گفت: بارها از همه پیشکسوتان و مربیان خواسته‌ام تا با حضور در اردوهای آماده‌سازی تیم نوجوانان و نکته نظرات‌شان را در مورد تیم نوجوانان بیان کنند. قطعا من و همکارانم از هر فکر، ایده‌ و قدمی که به موفقیت تیم نوجوانان در مسابقات مهم پیش رو کمک کند، استفاده می‌کنیم.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برپایی نخستین اردوی آماده‌سازی برون مرزی‌اش روز چهارشنبه هفته گذشته راهی کشور امارات شده و جمعه شب در دیدار تدارکاتی برابر تیم نوجوانان این کشور به برتری 2 بر صفر دست یافت. همچنین این دو تیم یکشنبه شب هم مسابقه تدارکاتی دیگری را با هم برگزار می‌کنند.



