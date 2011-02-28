104 نانوایی در زنجان مجهز به سیستم دوگانه سوز شدند

پرویز خالقی در گفتگو باخبرنگار مهر در زنجان، افزود: از این تعداد نانوایی، 15 واحد در شهر زنجان، 35 واحد در ابهر، 42 واحد در خدابنده و 12 واحد در خرمدره دوگانه سوز شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای نانوایان استان زنجان افزود: این دوره آموزشی از 23 بهمن ماه امسال به مرحله اجرا در آمده و طی زمانبندی پنج ساله و برنامه ریزی های صورت گرفته برای کلیه شاغلین واحدهای نانوایی برگزار خواهد شد.

خالقی، از آغاز مرحله اول اجرای دوره آموزش نانوایان در پی عقد قرارداد شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان با اداره کل فنی و حرفه ای استان خبر داد وافزود: در مرحله اول این دوره آموزشی، 80 نفر از شاغلین در واحدهای نانوایی شهر زنجان در مدت 58 ساعت تحت عنوان « کارگر پیشکار واحدهای تولید نان آموزش می بینند.

مدیر عامل شرکت غله استان زنجان ادامه داد: این آموزش ها شامل مباحثی چون اصول نگهداری آرد، بهداشت فردی و محیطی، بهداشت تجهیزات، عمل آوری و نگهداری خمیر است که در محل مرکز مهارت‌های اداره فنی و حرفه ای برگزار می شود.

خالقی یادآور شد: این دوره آموزشی از 23 بهمن ماه امسال به مرحله اجرا در آمده و طی زمانبندی پنج ساله و برنامه ریزی های صورت گرفته برای کلیه شاغلین واحدهای نانوایی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به طرح جامع کیفیت نان، گفت: این طرح با همکاری سایر دستگاه های استان آماده شده و با اجرای آن شاهد ارتقاء کیفیت نان در کوتاه و میان مدت در استان خواهیم بود.

خالقی همچنین از کسب رتبه سوم کیفیت نان توسط استان زنجان خبر داد و افزود: این امر به همت همه نانوایان و مسئولان استان تحقق یافته است.