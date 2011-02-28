32 هزار خانوار بوشهری تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرید محبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد خانوار 47 درصد شهری و 53 درصد روستایی هستند.

وی به آزادی 32 زندانی توسط این نهاد اشاره کرد و افزود: افراد نیازمند که جرائم مالی و غیرعمد دارند با همکاری این نهاد و با پرداخت تسهیلات آزاد می شوند که در همین زمینه در 9 ماه سال جاری با پرداخت 179 میلیون تومان 32 نفر از آزاد شدند.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان بوشهر اضافه کرد: همچنین در همین مدت چهار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شد که برای هزار و 386 نفر شغل ایجاد شد و تا پایان سال این تعداد به دو هزار و 800 نفر می رسد.

محبی با بیان اینکه هم اکنون و با کمک مشاورین فرهنگی در حال تدوین نظام جامع آموزشی و تربیتی برای نوجوانان و جوانان تحت پوشش هستیم، ابراز داشت: در سال 88 در بخش فرهنگی حدود یک میلیارد تومان هزینه کردیم که این میزان در 9 ماهه اول امسال 900 میلیون تومان بوده است.

وی در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی نیز گفت: هم اکنون 21 هزار نفر مشمول بیمه های درمانی کمیته امداد امام(ره) بوده که شامل شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت می شوند.

محبی در ارتباط با شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت اظهار داشت: افراد ساکن در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت مشمول بیمه های خدمات درمانی هستند.

وی با اشاره به هزینه یک میلیارد تومانی کمیته امداد امام(ره) در سال 88 در این بخش افزود: میزان اعتبار هزینه شده در بخش بیمه ای در 9 ماهه اول سال جاری حدود 700 میلیون تومان بوده است.