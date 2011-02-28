اهتمام دولت برای اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت پیشرفت استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی استان لرستان، با اشاره به اینکه دولت هم‌اکنون در آستانه بودجه‌بندی است و اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز آماده شده است، گفت: با توجه به شرایط موجود دولت قادر خواهد بود با توانایی بیشتری برای رفع مشکلات و نیازهای مردم استان لرستان اقدام نماید و این امر در واقع به گونه‌ای جبران کننده تاخیری است که در سومین سفر هیات دولت به استان لرستان شکل گرفت.



وی در ادامه از وزارت صنایع و معادن و مدیران استان خواست طرحی را برای فعال کردن معادن این استان ارائه دهند تا از این طریق گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال، کاهش تورم و توسعه و پیشرفت استان لرستان برداشته شود.



در این جلسه پیش‌نویس مصوبات مربوط به سومین سفر استانی هیئت دولت مرور شد و موارد اختلافی دستگاه‌های اجرایی و مدیران استان لرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این مصوبات در جلسه استانی هیئت دولت که در مرکز استان برگزار خواهد شد، مطرح شود.



در این نشست همچنین استاندار و نمایندگان مردم استان لرستان در مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و نظرات خود را برای توسعه و ارتقای سطح این استان مطرح کردند.