ابهام در اعزام تیم ملی جودو به ازبکستان/ مشکلات مالی بهانه یا واقعیت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو نزدیک به یک ماه دیگر باید در رقابتهای قهرمانی آسیا در دبی به روی تاتامی برود. این در حالی است که اردوهای تیم ملی بعد از شناخت نفرات اصلی از سه شنبه گذشته در غیاب حاج یوسف زاده، سرمربی تیم ملی که به آلمان سفر کرده بود آغاز شد.

فدراسیون جودو مدتی قبل حضور در سه تورنمنت بین المللی که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن محسوب می شد را هدف قرارداد که تنها آرش میراسماعیلی موفق به حضور در مسابقات جایزه بزرگ دوسلدورف شد و دو سفر دیگر به بوداپست و پاریس به دلیل مشکلات مالی انجام نشد.

مشکلات مالی فدراسیون جودو باعث شد تا تیم ملی کاتا نیز با جذب اسپانسر راهی رقابتهای قهرمانی آسیا در بانکوک تایلند شود و از اردوی تیم ملی هم خبر می رسد ملی پوشان چندماه است که حقوق دریافت نکرده اند.

با این شرایط به نظر می رسد اردوی تیم ملی در ازبکستان نیز انجام نشود. کادر فنی تیم ملی جودو برای آمادگی بیشتر برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا با فدراسیون جودو ازبکستان برای برپایی یک اردوی مشترک به توافق رسیده است.

روز گذشته علی سعیدلو در مراسم تجلیل از ورزشکاران دانشجو به صراحت اعلام کرد که فدراسیون ها مشکل مالی ندارند. رئیس سازمان تربیت بدنی در جمع خبرنگاران گفت: هیچ فدراسیونی مشکل مالی ندارد. این طور نیست که فدراسیونی برنامه انجام ندهد و بگوید مشکل مالی باعث آن شده است. برنامه و بودجه باهم هستند. ما به نسبت کار و برنامه اعتبارات را تخصیص می دهیم.

سخنان شخص اول ورزش کشور بدان معناست که جودو نیز مشکل مالی ندارد و اینکه چرا دلیل لغو سفرها مشکلات مالی عنوان می شود مشخص نیست.در این بین باید اذعان داشت جودو در سالی که سراسر ناکامی و شکست را رو به پایان دارد با این شرایط در سال 90 نیز نمی توان انتظار بیشتری از آن داشت.

برخی منتقدان فدراسیون اعتقاد دارند که تخصیص نیافتن بودجه به فدراسیون جودو به دلیل احتمال تغییر مدیریت در این فدراسیون است که اگر چنین باشد گفته رئیس سازمان تربیت بدنی که هیچ فدراسیون مشکلات مالی ندارد واقعیت خواهد داشت و در غیر اینصورت...

اینکه چرا تیم ملی قبل از بازیهای آسیایی به هر تورنمنت و سفری با نظر کادر فنی از تونس و اسپانیا گرفته تا همین قزاقستان شرکت می کند ولی سخنی از مشکلات مالی پیش نمی آید ولی بعد از بازیهای آسیایی به یکباره سفرها به حالت تعلیق در می آید و مشکلات مالی سر بازمی کند به نظر می رسد ریشه در جای دیگری دارد.

به هرحال تیمی که باید 38 روز دیگر در تاتامی آسیایی به مصاف رقبای خود از کره ، ژاپن ، مغولستان ، قزاقستان ، ازبکستان و... برود با این شرایط تمرینی و پرداخت نشدن حقوق جودوکاران بازهم ره به جایی نخواهد برد.