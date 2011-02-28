معضلات تربیتی جوامع در نتیجه کم توجهی وعدم سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اصغر یزدانی بعد از ظهر دوشنبه در همایش مربیان و معاونان پرورشی استان، در سخنانی در جمع مربیان و معاونان پرورشی استان اظهار داشت: خسارتها و گرفتاریهای کنونی جوامع بشری را در اثر عدم تربیت صحیح روی می دهد چرا که فضیلت در سایه علم برای انسان بدست می آید و مطالعه و تحصیل از ضروریات این عرصه است.

وی تربیت را گوهری ارزشمند و زمینه ساز تحول انسان هاست و صلاح جامعه در تربیت اعضای آن دانست و بیان داشت: مربیان پرورشی باید آگاه تر از قبل با آینده نگری تیز هوشمندانه مسایل آینده کشور و جوانان را رصد کرده و برنامه ریزی دقیق و علمی ارایه دهید تا انحرافات فکری آینده و توطئه های پیچیده در جنگ نرم دشمن خنثی شود.

یزدانی با بیان اینکه تعلیم، هنرمندی ومدیریت خاصی می طلبد، خاطر نشان کرد: دوران نوجوانی و جوانی بهترین دوران یادگیری انسان است و مربی باید با به کار گیری و استفاده از توانمندی از قالب های تمثیل و دیگر رموز تدریس به زیباترین شکل آموزش دهد.

رئیس مرکز امور بین الملل مدارس خارج از کشور همچنین تزکیه را از دیگر اقدامات برای رسیدن و نیل به کمال معنوی الهی برشمرد و ادامه داد: فراهم آوردن صفای باطن و ضمیر و روح مطهر برای یاد دادن نیاز است و مربی لازم است با جان مصفا و نورانی خویش تاثیر گذار باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این جلسه تاکید کرد: تربیت به معنی باروری و شکوفایی نیروهای نهفته و کشف استعدادهای انسان ها و هدایت استعدادها به سوی کمال و تزکیه نفس است و در این میان نقش مربیان بسیار تاثیر گذار است.

ولی سمرقندی گفت: مربیان و معاونان پرورشی باید با شناخت و استفاده از همه توانایی ها اهداف متعالی نظام را تعقیب کنند و باید آرمان ها و فضای انقلاب در مدارس کشور نهایدنه شود.

معاون پرورشی و امور تربیتی آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز گفت: در حال حاضر یکهزار و 400 مربی و معاون پرورشی در استان فعال هستند.

محرم عبدالله زاده در خصوص اجرای طرح سبا اظهارداشت: این طرح در بین دانش آموزان 9 ساله استان اجرا می شود و در سال تحصیلی جاری 30 هزار دانش آموز در این حوزه آموزش شنا دیده اند.

در ادامه این مراسم از مربیان و معاونان نمونه پرورشی و تربیتی آذربایجان غربی تقدیر شد.