احداث بلندترین سد جهان در لرستان / انعقاد قرارداد با چینیها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا رضازاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: با بی توجه به تحریم های کشورهای غربی، قرارداد همکاری در ساخت بلند ترین سد جهان تا قبل از پایان امسال بین ایران و چین منعقد می شود.

وی افزود : با اعزام هیئتی از وزارت نیرو به سرپرستی مهندس عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، مذاکرات تامین مالی طرح سد و نیروگاه بختیاری در کشور چین پیگیری شد.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اظهار داشت: هیئت ایرانی در جلسه ملاقات با مدیر عامل شرکت بین المللی ساینا هایدرو در مورد طرح سد و نیروگاه بختیاری انگیزه جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در اجرای این پروژه با جمهوری خلق چین را توسعه همکاری های دو کشور در شرایط موجود بین المللی عنوان کردند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که استفاده از خط اعتباری میان دو کشور برای تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه که بزرگترین طرح سد بتنی و نیروگاه برق آبی جهان بشمار می رود، مهم است.

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رضازاده یادآور شد : شرکت ساینا هایدروی چین سوابق و تجربیات زیادی در مورد ساخت سدهای بزرگ دارد و امکان فراهم کردن زمینه همکاری میان این شرکت با شرکت های ایرانی وجود دارد.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یادآور شد: در این جلسه دو طرف تفاهم کردند که ظرف چند روز آینده با مذاکرات کارشناسان دو طرف مباحث جزئی باقیمانده قراردادی، حل و فصل شود به گونه ای که تا تاریخ 15 مارس قرارداد سد و نیروگاه 315 متری بختیاری منعقد شود.

رضا زاده با اشاره به ساخت این سد در خاک استان لرستان، خاطر نشان کرد: ساختگاه سد و نیروگاه بختیاری در بخش جنوب غربی ایران در کوه‌های زاگرس چین خورده و در شمال غربی ایستگاه تنگ پنج در مسیر راه آهن تهران - اهواز واقع شده است.

وی ادامه داد: ساختگاه سد بختیاری به فاصله مستقیم حدود 50 کیلومتری بالادست سد دز و پنج کیلومتر بالادست تقاطع رودخانه های سزار - بختیاری قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، رودخانه بختیاری یکی از دو سرشاخه اصلی رودخانه دز می‌باشد که از ارتفاعات جنوبی اشترانکوه سرچشمه می‌گیرد و در نزدیکی ایستگاه تنگ پنج به رودخانه سزار می‌پیوندد و رود دز را تشکیل می دهد.

مساحت حوضه آبریز در محل ساختگاه سد بختیاری در حدود 6388 کیلومترمربع و میانگین ارتفاع حوضه از سطح دریا 2212 متر می‌باشد.

دبی متوسط سالانه رودخانه بختیاری در محل سد بر اساس یک دوره آماری 60 ساله معادل 144.6 مترمکعب بر ثانیه و متوسط بارش سالانه در حدود 1117 میلی‌متر می‌باشد. شیب متوسط رودخانه بختیاری طی مسیر حدود 35 درجه است.

فاصله هوایی سد بختیاری تا سد دز در حدود 50 کیلومتر است و بستر این سد اساسا از سنگ آهک سیلیسی تشکیل شده است.

در چارچوب مطالعات مرحله شناخت پتانسیل تولید انرژی برقابی بر روی رودخانه بختیاری که توسط شرکت مشاور مهاب قدس از سال 1371 شروع شد، چهار ساختگاه الکلن، لیرو، زالکی و بختیاری با توجه به ویژگی های فنی و اقتصادی برای انجام ادامه مطالعات در مرحله اول انتخاب شد.

مطالعات مرحله اول طرح بختیاری از سال 1375 تا 1379 توسط مشاور مهاب قدس انجام گرفت. از سال 1382 مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای بر جای مکانیک سنگ آغاز و همزمان اقدام به احداث بخشی از راههای دسترسی داخلی شد.

در سال 1384 بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه اسناد مناقصه به مشارکت مشاورین طرح بختیاری واگذار و مسئولیت بازنگری فنی طرح نیز به عهده شرکتهای الکتریک دو فرانس و کوینه بلیه فرانسه داده شد.

سد بختیاری به عنوان بلندترین سد دو قوسی بتنی جهان با ارتفاع 315 متر، بزرگترین مخزن مصنوعی ذخیره آب را در کشور پس از کرخه با حجم ظرفیتی معادل4.8 میلیارد متر مکعب خواهد داشت.

با توجه به صعب العبور بودن منطقه، با احداث و آبگیری این سد اراضی کشاورزی زیادی غرقاب نخواهد شد و هیچ روستای دائمی به زیر آب نخواهد رفت.

ظرفیت نیروگاه برق آبی بختیاری نیز 1500 مگاوات و انرژی تولیدی سالانه با ضریب کارکرد 20 درصد، نزدیک به 3000 گیگاوات ساعت است.

از مهمترین ویژگی های این طرح نقش قابل توجه ذخیره سازی و تنظیم آب با توجه به حجم زیاد مخزن سد، کنترل سیلاب‌های فصلی و بهبود شرایط ایمنی در پایین دست سد، جلوگیری از ورود رسوبات رودخانه بختیاری به مخزن سد دز و در نتیجه افزایش عمر مفید سد و نیروگاه دز و امکان تولید بهینه انرژی پاک در زمان های پیک مصرف روزانه و سالیانه است.

این در حالیست که طرح سد و نیروگاه بختیاری در زمان اجرا با بکارگیری نیروهای بومی، تاثیر مهمی در اشتغال‌زایی منطقه خواهد داشت.

بهبود شرائط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه، ایجاد امکان توسعه و سرمایه‌گذاری در محدوده طرح، بهبود سطح رفاهی زندگی اهالی منطقه، ارتقاء سطح آموزش و بهداشت همچنین افزایش درآمد سرانه بواسطه ایجاد اشتغال، استفاده بهتر از قابلیت‌های گردشگری منطقه، افزایش سهم منطقه در توسعه کشور، بهبود ارتباطات و حمل و نقل زمینی از طریق ایجاد جاده‌های دسترسی، افزایش ارزش افزوده خدمات در منطقه طرح از جمله اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرای سد بختیاری بشمار می رود.