  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

با حکم بقایی/

علیرضا عامری مدیر عامل منطقه آزاد کیش شد

علیرضا عامری مدیر عامل منطقه آزاد کیش شد

طی حکم معاون رئیس جمهور علیرضا عامری به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حمید بقایی؛ معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد علیرضا عامری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان مدیر عامل منطقه آزاد کیش منصوب شد.

در این حکم آمده است: "به استناد ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با توجه به اختیارات تفویضی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره 17706 مورخ 89،1،30 ) و نظر به شایستگی‌های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب می‌شوید. "

پیش از این محمد علی محبی مدیر عامل منطقه آزاد کیش بوده است.

کد مطلب 1263825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها