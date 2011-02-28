علیرضا عامری مدیر عامل منطقه آزاد کیش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حمید بقایی؛ معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد علیرضا عامری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان مدیر عامل منطقه آزاد کیش منصوب شد.

در این حکم آمده است: "به استناد ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با توجه به اختیارات تفویضی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره 17706 مورخ 89،1،30 ) و نظر به شایستگی‌های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب می‌شوید. "

پیش از این محمد علی محبی مدیر عامل منطقه آزاد کیش بوده است.