به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ارشاد منش در مراسم رونمایی و آغاز تحویل خودروهای آتش‌نشانی سنگین و نیمه سنگین و واگذاری 500 دستگاه مینی‌بوس به سازمان شهرداریها اظهار داشت: در راستای هدفمندی یارانه‌ها امسال هزار و 200 مینی‌بوس به شهردایهای سراسر کشور واگذار می‌شود.

ارشاد منش با اشاره به اینکه 250 دستگاه مینی‌بوس قبلا به شهرداریهای سراسر کشور واگذار شده است گفت: بر اساس قرارداد منعقد شده امروز 500 دستگاه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور واگذار می‌شود و تا پایان امسال نیز مابقی آن تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه واگذاری این مینی بوسها در قالب ماده 146 و 147 برنامه پنجم توسعه و قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت و با توجه به بسته حمایتی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت می گیرد، به نحوه پرداخت هزینه مینی‌بوس‌ها اشاره کرد و افزود: 60 درصد از قیمت مینی بوسها توسط دولت و مابقی توسط شهرداریها پرداخت می‌شود.

ارشاد منش بیان داشت: با همکاری سازمان محیط زیست و شهرداری تهران هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده در اوایل سال آینده نوسازی می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: براساس آمار پلیس 83 هزار دستگاه مینی‌بوس در کشور پلاک شده‌اند که مدیریت 16 هزار مینی‌بوس با شهرداریها است.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: براساس قانون پنجم توسعه 40 درصد حمل و نقل عمومی به اتوبوس و مینی‌بوس اختصاص می‌یابد که تاکنون 30 درصد آن محقق شده است.

معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه 85 شهر کشور جمعیت زیر 25 هزار نفر دارد بیان داشت: این مینی‌بوسها به شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت واگذار می‌شود.

ارشادمنش در مورد واگذاری 60 دستگاه خودروی آتش‌نشانی به سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: در قالب ماده دو آیین‌نامه اجرایی قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و همینطور قانون بودجه سال 89 برنامه توسعه و تجهیز ایستگاههای آتش‌نشانی در شهرهای کشور از سوی سازمان شهرداریها در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه هزار و 400 ایستگاه آتش‌نشانی فعال و پنج هزار خودروی آتش‌نشان در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه زیرساخت‌های خدمات شهری 300 دستگاه ماشین آلات نیمه سنگین برای واگذاری به شهرداری‌ها در سه مرحله تا آخر فروردین سال 90 تحویل گرفته می‌شود.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بیان داشت: 80 درصد از قیمت ماشین‌های آتش نشانی از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت می‌شود و یارانه دولت برای هر دستگاه 100 میلیون تومان است.

وی با اشاره به ویژگی های ماشینهای آتش‌نشانی که امروز تحویل داده می‌شود بیان داشت: سرعت ،انعطاف‌پذیری، کاهش مصرف سوخت از ویژگی‌های این ماشین‌هاست.

ارشادمنش با بیان اینکه امروز 60 دستگاه ماشین آتش‌نشانی به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور واگذار می‌شود، گفت: مابقی خودروی آتش‌نشان در ابتدای سال آینده برای تحویل به شهرداریهای سراسر کشور واگذار می‌شود.