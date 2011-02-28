زیرگذر شهید لاوی در اصفهان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید جمال‌الدین صمصام شریعت بعد ازظهر دوشنبه در نشست کارگروه ساماندهی گلزار شهدای اصفهان بابیان اینکه احداث زیرگذر شهی لاوی در کمیسیون عمرانی رای مثبت گرفته است، اظهار داشت: در صورتیکه این زیرگذر تصویب کمیسیون ماده پنج را بگیرد، عملیات عمرانی زیرگذر شهید لاوی دراصفهان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه گذر مقابل گلزار شهدا و امتداد آن شهید لاوی در قبل توسط شهردای مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه مراجع مربوطه در جریان اجرای طرح نبوده‌اند نامه‌ای به شهرداری نوشته شد که این ساماندهی و احداث زیرگذر شهید لاوی در شورای ترافیک استان و کمیسیون ماده پنج مطرح شود.

معاون عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: این طرح دیروز در جلسه کارگروه شورای ترافیک و عمران استان مطرح و نقاط قوت و ضعف بررسی شد که در نهایت نظریات اکثریت مبنی بر رای مثبت و اجرای طرح قرار گرفت.

وی ادامه داد: کار جهت طرح در کمیسیون ترافیک استان متوقف شد و طبق توافقات بنا بر این گذاشته شد که بعد از بررسی های لازم و مرحله تصویب، توسط شهرداری اجرایی شود.

صمصام شریعت اضافه کرد: در این جلسه کلیات طرح مورد قبول واقع و جزئیات طرح موکول به نظر کمیسیون ماده پنج شد که در صورت تصویب در کمیسیون ماده پنج، زیرگذر شهید لاوی مصوبه اجرای آغاز عملیات اجرایی آن را خواهد گرفت.

وی کاهش بار ترافیکی شهر اصفهان را در صورت اجرایی شدن سایر طرح‌های ترافیکی از دیگر خیابان‌ها دانست و گفت: اگر به مرحله اجرایی در آید مشکل ترافیکی شهراصفهان حل می‌شود.

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه این زیرگذر از ازدحام جمعیت و بار ترافیکی در گلستان شهدا کم خواهد کرد افزود: احداث این زیرگذر برای رفاه زائران گلزار شهدا و تقویت رینگ دوم ترافیک شهری احداث می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با احداث زیرگذر نیاز به گسترش پارکینگ‌ها احساس می‌شود، تاکید کرد: هم‌اکنون چند پارکینگ در محوطه گلزار شهدا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.