رشد 136 درصدی ناوگان اتوبوسرانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی میرشفیعی با بیان اینکه در زمان فعالیت دولت هشتم چهارهزار و 700 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل شهری کشور افزوده شد گفت: این رقم در دولت نهم به 11 هزار و 100 دستگاه رسید.

وی افزود: در سال اول فعالیت دولت دهم سه هزار و 392 دستگاه اتوبوس به این ناوگان تزریق شد که این آمار نشانگر رشد 136درصدی (5/2 برابری) توسعه ناوگان اتوبوسرانی در مقایسه با گذشته است.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان مینی‌بوسرانی گفت: در فاصله سالهای 80 تا 84 فقط 133 دستگاه مینی‌بوس به ناوگان حمل و نقل شهری کشور اضافه شد که این رقم در فاصله زمانی 1384 تا 1388 به 4 هزار و 301 دستگاه رسید که نشانگر رشد 32 برابری (3 هزار و 133 درصدی) است.

دبیر شورای عالی ترافیک گفت: دولت هشتم در زمینه توسعه ناوگان تاکسیرانی شهرهای کشور 27 هزار دستگاه تاکسی به این ناوگان تزریق کرد که در زمان فعالیت دولت نهم این رقم به 49هزار و 600 دستگاه رسید و از 83 درصد (5/1برابر) رشد برخوردار شد.

وی گفت: علاوه بر این به ترتیب در دولتهای هشتم و نهم پنجهزار و 44هزاردستگاه تاکسی نوسازی شد و این رقم در یک سال ابتدایی دولت دهم هزار دستگاه است. در این بخش نیز شاهد رشد 771‌درصدی(5/8 برابری) هستیم.

شفیعی درباره توسعه ناوگان ون افزود: ایجاد و توسعه این ناوگان در دولت نهم مورد توجه قرار گرفت و در این دولت حدود 11 هزار و 800 دستگاه ون به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اضافه شد. در سال اول دولت دهم نیز 586 دستگاه ون تحویل شهرداری‌های کشور شده است.

شفیعی افزود: در فاصله زمانی 1380 تا 84، چهارهزار مسافربر شخصی ساماندهی شدند که این رقم در سال‌های 84 تا 88 به 102 هزار مسافربر رسید و از رشد 5/25 برابری برخوردار بوده است.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور گفت: اعتبارات سامانه قطار شهری کشور در دولت هشتم، چهار هزار و 628 میلیارد ریال بوده که این رقم در دولت نهم به 16 هزار و 196 میلیارد ریال رسیده است. همچنین در سال اول دولت دهم 14 هزار میلیارد ریال برای توسعه سامانه قطار شهری تحویل شهرداریها شده است. این آمار نشانگر رشد 239 درصدی (5/3 برابری) است.

وی افزود: در سالهای 80 تا 84، 150 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور اختصاص یافت که این رقم در دولت نهم به 4 هزار و 480 میلیارد ریال رسید و در سال ابتدایی دولت دهم نیز 648 میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده شد. در این زمینه شاهد رشد 30 برابری (2 هزار و 886 درصدی) هستیم.

شفیعی در ادامه افزود: در دولتهای نهم و دهم حدود هزار و 300 جایگاه CNG در کشور ایجاد شده است که در مقایسه با قبل رشد قابل توجهی دارد.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور با تأیید این مطلب تصریح کرد: به ترتیب در دولتهای هشتم و نهم، 64 و 780 جایگاه سوخت CNG ایجاد شده و این رقم در سال اول دولت دهم 516‌جایگاه است که رشد 12 برابری (هزار و 118 درصدی) را نشان می‌دهد.

شفیعی با بیان اینکه در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده نیز در زمان دولتهای هشتم و نهم به ترتیب 54 هزار و 420 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج و به جای آن خودروهای نو وارد ناوگان شد افزود : در این بخش رشد 5/7 برابری (667 درصدی) رخ داده است.

وی گفت: همچنین در دولت هشتم 87 هزار و 500 دستگاه خودرو دوگانه شدند که این رقم در دولت نهم به 327 هزار و 600 دستگاه رسید و در دولت دهم نیز تاکنون 470 هزار و 500 دستگاه خودرو به دوگانه سوز تبدیل شده‌اند که شاهد رشد 274 درصدی (5/3 برابری) در این بخش هستیم.

دبیر شورای عالی ترافیک وزارت کشور درباره یارانه بلیت اتوبوس و مترو نیز یادآورشد: در فاصله سالهای 80 تا 84، 212 میلیارد ریال به عنوان یارانه بلیت متروی تهران پرداخت شد که این رقم در دولت نهم به 431 میلیارد ریال رسیده، دولت دهم نیز تاکنون 126 میلیارد ریال برای یارانه بلیت متروی تهران پرداخت کرده است که رشد 103درصدی (2‌برابری) را نشان می‌دهد.

شفیعی افزود: میزان پرداخت یارانه بلیت اتوبوسرانی به شهرداریهای کشور در دولت هشتم، 641 میلیارد ریال بود که در دولت نهم به 2 هزار و 3 میلیارد ریال رسید.

در سال اول فعالیت دولت دهم نیز 304‌میلیارد ریال در این بخش پرداخت شد که نشانگر رشد 212 درصدی (3برابری) است.

دبیر شورای عالی ترافیک درباره میزان صرفه‌جویی در مصرف بنزین بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی گفت: در دولت نهم روزانه 28 میلیون لیتر معادل 112 میلیارد ریال در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده است.