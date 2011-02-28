محور خرم‌ آباد - کوهدشت مسدود می شود

سرهنگ هویدا تزار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: محور خرم‌آباد - کوهدشت در استان لرستان از ساعت 11 تا 15 روز سه شنبه هفته جاری همزمان با دهم اسفند مسدود است.

وی تصریح کرد: این محور مطابق اعلام اداره کل راه و ترابری استان لرستان به علت انجام عملیات راهداری و ریزش برداری برای تردد تمام وسایل نقلیه مسدود است.

رئیس پلیس راه استان لرستان با اشاره به انتشار اطلاعیه ای در این زمینه، یادآور شد: رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند برنامه سفر خود را به گونه ای تنظیم کنند که با ترافیک مواجه نشوند.