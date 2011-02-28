همه باید از اقدامات بشردوستانه هلال احمر حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن ابراز خرسندی از برنامه‌ها و فعالیت‌های هلال احمر گفت: ما از برنامه‌های هلال احمر که اهداف بشردوستانه و عام المنفعه و انسان‌دوستانه را دنبال و در شرایط اضطرار به فریاد مردم می‌رسند حمایت می‌کنیم و وظیفه همگان است که از این اقدامات حمایت کنند.



وی گفت: فعالیت‌های هلال احمر را اطلاع رسانی نمائید و موقعیت ویژه استان قم و فعالیت‌های خاص این استان را برای مسئولین کشوری و استانی بیان کنید.



آیت الله مکارم افزود: با توجه به این که استان قم بعد از مشهد مقدس پر رفت و آمدترین استان کشور است و وجود پرخیر و برکت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه قم و علمای اعلام و ده‌ها مرکز علمی و فرهنگی متعدد در این استان باعث شده است تا محل تردد مردم و مسئولین کشوری و لشکری و همچنین میهمانان خارجی شود، بنابر این باید نگاه ویژه‌ای به این استان شود.



وی همچنین در ادامه افزود: کارهای خوب و ارزشمند زیادی در جمعیت هلال احمر صورت می‌گیرد به خصوص در بحث امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی ودیگر فعالیت‌های عام المنفعه که بسیار کار مقدس و مهمی است و جمعیت هلال احمر برای نیل به اهداف مقدس خود نیازبه پشتیبانی مالی و معنوی مسئولین دارد.



هلال احمر قم نیازمند اعتبارات است



در ابتدای این دیدار مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن بیان عملکرد جمعیت هلال احمر استان قم گفت: استان قم محور مواصلاتی 17 استان کشور است و جاده‌های منتهی به این استان حادثه خیز می‌باشد و سالیانه بیش از 20 میلیون مسافر از محورهای آن عبور می‌کنند و همچنین 15 تا 18 میلیون زائر وارد قم می‌شوند و علاوه بر این جمعیت هلال احمر استان قم معین مناطق فرسوده و پر جمعیت تهران است.



دکتر خلیل الله سائلی گفت: ما هم اکنون در زمینه پایگاه امداد هوایی و همچنین ساخت سوله برای دپوی کالاهای امدادی و ساخت پایگاه‌های جاده‌ای و بین شهری نیازمند اعتبارات استانی هستیم.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر گفت: البته استاندار قم عنایت نموده در این زمینه دستورات لازم را جهت تخصیص اعتبارات صادر کرده‌اند و امیدواریم با تخصیص این اعتبارات جهشی در امر امداد رسانی داشته باشیم.



وی در مورد بحث آموزش همگانی گفت: ما در مورد آموزش امداد و کمک های اولیه نیازمند همراهی و همکاری نهادهای استانی به ویژه استانداری و آموزش و پرورش استان هستیم.



سائلی ابراز داشت: ما آمادگی داریم در صورت تخصیص اعتبار کافی از محل اعتبارات فرهنگی استان کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان و همچنین کارمندان و کارکنان نهاد ها و ادارات را آموزش امداد و کمکهای اولیه دهیم و به شعار هر خانواده ایرانی یک امدادگر جامعه عمل بپوشانیم.



وی افزود: همچنین این جمعیت در زمینه ارائه خدمات حمایتی به اقشار نیازمند و آسیب پذیر نیاز مبرم به کمک‌های مردمی، خیرین و موسسات خیریه دارد که امیدواریم نیکوکاران عزیز ما را در این امر خداپسندانه یاری نمایند.

