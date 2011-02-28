11600 سند اجاره موقوفات در مازندران تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علیرضا کلانتری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همه مستأجرین اوقاف باید حق و حقوق موقوفه را بپردازند و بدانند که با پرداخت اجاره موقوفات می توانند مجموعه اوقاف را در پیشبرد اهداف خود که همان اجرای تنیات واقفین نیک اندیش می باشد کمک شایانی کنند.

کلانتری با اشاره به وقف های جدید تصریح کرد: در سال 89، هفت مورد وقف جدید داشته ایم و کسانی که قدم در راه پربرکت وقف کردن می نمایند باید نیات خود را به سوی نیازهای روز جامعه سوق دهند.

وی در ادامه با اشاره به موقوفه خواری گفت: متأسفانه بعضی از افراد حق موقوفه را می خورند و هیچ باکی از آن ندارند، باید بیدار و هوشیار باشیم و همه در جهت سنت حسنه وقف همکاری کنیم.

وی در ادامه از وجود 618 پرونده قضایی موقوفه‌ استان در محاکم قضایی خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد برای 150 پرونده رای صادر شده 115 رای به نفع وقف و 35 رای علیه وقف است.

معاون اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه وقف یک فرهنگ دینی است، اظهار داشت: برای احیا و شناسایی و احقاق حق موقوفات و بقاع متبرکه در شورای حقوق بیت‌المال حضور داریم که یکی از برنامه‌های این شورا حفظ و نگهداری موقوفات است.

وی با تاکید بر اینکه در وقف باید نیـات واقفان مد نظر قرار گیرد تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم و اجرای صحیح نیات واقفین مبنای برنامه سال 90 نیات واقفین خواهد بود.