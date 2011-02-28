علی عبدالله صالح باید کنار رود/ اراذل و اوباش را جمع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "محمد صالح القباطی" سخنگوی احزاب مخالف رژیم یمن موسوم به "اللقاء المشترک" گفت : رئیس جمهور به جای اینکه در وقت اضافه حکومت خود به فکر تشکیل دولت وحدت ملی باشد اراذل و اوباشی را که به کشتن مردم مشغول هستند، جمع کند.

وی افزود: "علی عبدالله صالح" بهتر است کنار برود، زیرا آرامش بخشهای تاریخ مصرف گذشته فایده ای ندارد.

شایان ذکر است که علی عبدالله صالح در عقب نشینی آشکار اعلام کرده بود که حاضر است دولت وحدت ملی در صورتی که مخالفان نامزدهای خود را برای پستهای وزارتی معرفی کنند تشکیل دهد. احزاب مخالف یمن از پیوستن خود به قیام مردمی برای سرنگونی صالح خبر داده بودند.