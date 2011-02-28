سرپل ذهاب پذیرای 50 هزار نفر از کاروان های راهیان نور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مصطفی عظیمی عصر دوشنبه در جلسه ستاد استقبال و اسکان کاروانهای راهیان نور سرپل ذهاب، اظهار داشت: یکی از مصادیق مهم و بارز فعالیت فرهنگی در شهرستان کاروانهای راهیان نور است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از 45 هزار نفر از زائران سرزمین نور از مناطق عملیاتی شهرستان (بازی دراز، پادگان ابوذر، یادمان شهید شیرودی، کوره موش، دشت ذهاب و ... ) بازدید کردند.

فرماندار سرپل ذهاب از برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و برگزاری نمایشگاه معرفی نقش سرپل ذهاب در دوران دفاع مقدس در محل یادمان شهید شیرودی در روستای زرین جوب خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن شعار، راه شهیدان، راه بصیرت، برای اعزام کاروانهای راهیان نور، یادآور شد: برنامه ریزی برای تهیه بسته های فرهنگی به منظور تبیین شعار امسال باید انجام شود.

عظیمی با تاکید بر ضرورت کار فرهنگی و اطلاع رسانی در این زمینه اظهار داشت: سرپل ذهاب در طول جنگ تحمیلی صحنه آماج حمله دشمن و موشک باران و بمبارانهای متعدد بعثی ها بود ولی متاسفانه مقاومت مردم این شهرستان هنوز بخوبی معرفی نشده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب خاطر نشان کرد: در سالجاری یک هزار و 445 نفر از دانش آموزان این شهرستان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

در این جلسه همچنین از آمادگی آموزش و پرورش و اردوگاه سراب گرم و خوابگاه دانشجویی جهادکشاورزی و مدارس برای اسکان زائران سرزمین نور خبر دادند.