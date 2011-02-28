ایجاد دبیرخانه دائمی برگزاری کنفرانس ها در دانشگاه بابل

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عسگر جان علی‌زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بابل با اشاره به اینکه با توجه به سابقه درخشان این دانشگاه، در سال 87 نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله دانشگاه‌های سراسر کشور در تهران برگزار شد، افزود: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با توجه به نوپا بودن توانسته است در بین همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

وی بیان داشت: این دانشگاه در سال 1350 با نیت خیرخواهانه فرد خیری به‌نام سید حسن فلاح نوشیروانی احداث شد و در حال حاضر پس از تکمیل بخش‌های مختلف و استقلال از دانشگاه مازندران، به عنوان تنها دانشگاه صنعتی مرجع در شمال کشور محسوب می‌شود.

جان علی زاده تصریح کرد: به برکت سفرهای هیئت دولت به استان مازندران در سال 1385 و تایید شورای گسترش آموزش عالی، این دانشگاه از پیکره اصلی خود جدا و به صورت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ارتقا یافت و در نهایت سال 87 این دانشگاه به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، یکی از رویکردهای اصلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را در بخش فناوری نانو اعلام کرد و افزود: این دانشگاه پس از انعقاد تفاهمنامه با استانداری مازندران، سند فناوری نانو مازندران را تنظیم و تحویل مقامات ارشد استان داده که در این زمینه نیز در بین استان‌های کشور نیز حائز رتبه نخست شده است.

جان علی زاده افزود: با بیان اینکه دبیرخانه دایمی فناوری نانوی شمال کشور در این دانشگاه استقرار یافته است، بیان داشت: در دولت دهم و همزمان با سفر هیئت دولت به استان مازندران برای اجرایی شدن سند نانو در استان مازندران، مبلغ 30 میلیارد ریال به این طرح اختصاص داده شد.

جان علی زاده، یکی دیگر از رویکردهای اصلی پژوهشی این دانشگاه را پروژه پیل سوختی بیان کرد و گفت: از سال 80 فعالیت در این زمینه آغاز شده که نقطه آغاز آن هم انعقاد تفاهمنامه با بخش آموزش و تحقیقات دفاعی کشور بوده است.

وی بیان داشت: با توجه به عملکرد مثبت این دانشگاه در سال 89، طی بازدیدی که وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دانشگاه داشته‌اند پیشرفت‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را قابل تحسین بیان و اعلام کرده که این دانشگاه را می‌توان به عنوان یک مدل عالی برای همکاری در حوزه فناوری‌های دفاعی کشور نام برد.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های هیدروفرمینگ، هوا و فضا، بیوتکنولوژی را از دیگر اقدامات علمی و پژوهشی این دانشگاه بیان کرد و یادآور شد: مدیرعامل شرکت توانیر علاوه بر بازدید از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تفاهمنامه‌ای با اعتبار 15 میلیارد ریال را برای تجهیز و توسعه بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه منعقد کردند که در قبال آن دانشگاه هم متعهد شده که نیازهای تحقیقاتی این سازمان را برآورده کند.

وی، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه پژوهشگاه مواد و انرژی با این دانشگاه اذعان داشت: تمایل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و غیردولتی برای انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نشان دهنده این نکته است که تحقیقات این دانشگاه به سمت کاربردی شدن پیش می‌رود.

جان علی‌زاده با اشاره به دستاوردهای علمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: بزرگ‌ترین اقدام دشمنان در حوزه جنگ نرم جلوگیری از پیشرفت در حوزه انرژی هسته‌ای بود که جمهوری اسلامی ایران پس از طی مسیر بسیار پرپیچ و خم در نهایت توانسته است بر اساس اعتماد به نفسی که امام راحل (ره) به ما یاد دادند، در حال حاضر جزو 10 کشور اول دنیا در فناوری انرژی هسته‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب و دستاوردهای کشورمان در ابعاد مختلف، علمی، صنعتی، تکنولوژی و کشاورزی بیشمار است، خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های علمی در حوزه سلول‌های بنیادی، فناوری نانو و بحث هوا و فضا و در آن راستا ساخت ماهواره بر سفیر امید را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی نام برد و به عبارتی می‌توان گفت تصرف فضا توسط دانشمندان جوان هوا و فضای کشور میسر شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه سه جانبه فی مابین استانداری مازندران، سازمان مسکن و شهرسازی استان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ساماندهی و پهنه‌سازی لرزه‌ای استان مازندران به این دانشگاه واگذار شده که بر اساس این تفاهمنامه ساختمان‌های این استان، مقاوم‌سازی می‌شوند.

وی افزود: در راستای این تفاهمنامه، کنفرانس پدافند غیرعامل در این دانشگاه برگزار شد و استاندار مازندران به عنوان دبیر افتخاری این کنفرانس، ریاست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان دبیر و مدیریت اجرایی این کنفرانس را رئیس مسکن و شهرسازی استان مازندران برعهده دارند.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل درپایان: به قابلیت‌های بالای این دانشگاه در برگزاری کنفرانس‌های علمی اشاره کرد و افزود: بنا داریم دبیرخانه دائمی برای این گونه کنفرانس‌ها را در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مستقر کنیم و این دانشگاه با همکاری مقامات ارشد استانی این گونه فعالیت‌ها را ساماندهی کند که گام بزرگی در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد بود.