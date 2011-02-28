آغاز بهسازی معابر و ساماندهی تجهیزات ترافیکی در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد میرزابیکی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به افزایش تردد و عبور و مرور در آخرین ماه سال، نواحی دهگانه منطقه یک با بکارگیری کلیه امکانات و ظرفیت های اجرایی به استقبال از بهار می رود.

وی به برخی از اقدامات برنامه ریزی شده در نواحی دهگانه اشاره کرد و تصریح ساخت: مرمت و جمع آوری انواع تابلوهای ترافیکی، نصب و نگهداری چراغ های راهنمایی، مرمت و نگهداری گاردریل، مرمت پل هوایی عابر پیاده، خط کشی محوری، مرمت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر، نصب نرده ایمنی، شناسایی گره های ترافیکی و ارائه راه حل های پیشنهادی، شناسایی نقاط تجمع مسافر و اجرای طرح های ضربتی، رفع سد معبر از مقابل مراکز تجاری به منظور روانی ترافیک و.... از جمله اقدامات در طرح استقبال از بهار است.



میرزابیکی به اجرای ویژه طرح استقبال از بهار در محله ازگل به عنوان محله منتخب در منطقه یک خبر داد و گفت: در این محله کلیه عملیات ترافیکی، و عبور و مرور شامل اصلاح هندسی، نصب انواع تابلوهای ترافیکی، اصلاح و ترمیم یا جمع آوری سرعت گیرهای مصالحی و پلاستیکی و..... انجام می شود.