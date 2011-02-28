به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان تمامی اعضای کادر فنی تیم‌های نونهالان و نوجوانان این باشگاه را از سمت‌شان برکنار کرد. در این نامه آمده است: "با توجه به عملکرد ضعیف تیم‌های نونهالان و نوجوانان بدینوسیله اتمام همکاری و پایان ماموریت مربیان و سرپرستان تیم‌های فوق الذکر تا سازماندهی و اخذ تصمیمات جدید مدیریت در مورد ایجاد تیم‌های قوی و سالم اعلام می‌‍شود."

حبیب صالحی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان بود و حسین بازقندی هدایت تیم نونهالان این باشگاه را برعهده داشت که به دلیل نتایج ضعیف از سمت خود برکنار شدند.

از سوی دیگر محمود شیعی درگذشت کیومرث ولدی بازیکن تیم فوتبال نوجوانان پیکان را به خانواده این بازیکن تسلیت گفت. کیومرث ولدی شنبه شب در اثر عارضه ایست قلبی در منزل فوت کرده است.

رضا رهقی مشاور مدیرعامل باشگاه پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این اخبار گفت:" با تلاش مدیریت باشگاه امروز 10 درصد از مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان پرداخت شد تا آنها با روحیه بیشتر در مسابقات آینده لیگ برتر به میدان بروند."