امکان توسعه کشت برنج در کشور میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین شریعت مدار عصر دوشنبه در چهاردهمین همایش ملی دو روزه برنج کشور در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: بالا بودن هزینه تولید برنج در کشور نسبت به سایر کشورها، برای واردات این محصول انگیزه ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد تولید برنج و سطح زیر کشت این محصول در دو استان شمالی انجام می شود تصریح کرد: استان مازندران و گیلان شرایط خاص نسبت به سایر مناطق کشور دارند.

شریعت مدار با بیان اینکه این دو استان یک اکوسیستم مربوط به خود دارد اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد این اکوسیستم نباید بدون برنامه ریزی و نگاه ویژه باشد.

وی با اشاره به اینکه اکوسیستم این منطقه در یک برنامه ریزی جامع و کلی دست نخورده است یادآور شد: در هیچ جایی از کشور شرایط اکوسیستم سرسبز، پربار و آماده سریع افزایش تولید را مانند منطقه مازندران و گیلان نداریم.

معاون سابق زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری درباره مسائل برنج، بدون توجه به اکوسیستم شمال کشور امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه در رشد عملکرد سطح زیرکشت برنج از دنیا عقب هستیم گفت: امکانات توسعه افقی برای ما وجود ندارد.

شریعت مدار با اشاره به اینکه سطح زیر کشت ما امکان نافزایش ندارد اظهار داشت: در داخل کشور امکان توسعه سطح کشت میسر نیست و تولید ما هم با توجه به سطح زیرکشت، افزایش نیافته است.