۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۲

امکان توسعه کشت برنج در کشور میسر نیست

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سابق زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امکان توسعه سطح کشت برنج در کشور میسر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین شریعت مدار عصر دوشنبه در چهاردهمین همایش ملی دو روزه برنج کشور در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: بالا بودن هزینه تولید برنج در کشور نسبت به سایر کشورها، برای واردات این محصول انگیزه ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد تولید برنج و سطح زیر کشت این محصول در دو استان شمالی انجام می شود تصریح کرد: استان مازندران و گیلان شرایط خاص نسبت به سایر مناطق کشور دارند.

شریعت مدار با بیان اینکه این دو استان یک اکوسیستم مربوط به خود دارد اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد این اکوسیستم نباید بدون برنامه ریزی و نگاه ویژه باشد.

وی با اشاره به اینکه اکوسیستم این منطقه در یک برنامه ریزی جامع و کلی دست نخورده است یادآور شد: در هیچ جایی از کشور شرایط اکوسیستم سرسبز، پربار و آماده سریع افزایش تولید را مانند منطقه مازندران و گیلان نداریم.

معاون سابق زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری درباره مسائل برنج، بدون توجه به اکوسیستم شمال کشور امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه در رشد عملکرد سطح زیرکشت برنج از دنیا عقب هستیم گفت: امکانات توسعه افقی برای ما وجود ندارد.

شریعت مدار با اشاره به اینکه سطح زیر کشت ما امکان نافزایش ندارد اظهار داشت: در داخل کشور امکان توسعه سطح کشت میسر نیست و تولید ما هم با توجه به سطح زیرکشت، افزایش نیافته است.

