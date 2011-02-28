بسیجیان پرچمدار تولید علم در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار فتح الله جمیری بعدازظهر دوشنبه در مراسم پایانی نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی استان اظهارداشت: باید با تولید علم و حفظ روحیه ولایتمداری در مسیر انقلاب اسلامی و آرمان های امام خمینی (ره) حرکت کنیم و با توجه به اتفاقات پیش آمده مسئولیت نخبگان در این زمینه سنگین تر است.

وی با اشاره به این که دین مبین اسلام با توصیه به خواندن شروع شده است، افزود: باید با تحصیل و تلاش مضاعف عقب ماندگی علمی خود را جبران کنیم و اکنون این روحیه تلاش در جامعه دیده می شود.

رئیس بسیج دانشجویی استان بوشهر نیز گفت: 220 دانشجو طرح های ابتکاری خود را به جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی فرستاده بودند که آثار 40 نفر از برگزیدگان جشنواره به مرحله کشوری ارسال می شود.

محمد خرمدل افزود: بسیج دانشجویی استان بوشهر جزء سه استان برتر کشور در زمینه های علمی است.