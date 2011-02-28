۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

سردار جمیری:

بسیجیان پرچمدار تولید علم در کشور هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام صادق (ع) گفت: بسیج در عرصه های مختلف پرچمدار و خط شکن بوده و در تولید علم نیز از پیشتازان این عرصه در کشور بشمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار فتح الله جمیری بعدازظهر دوشنبه در مراسم پایانی نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی استان اظهارداشت: باید با تولید علم و حفظ روحیه ولایتمداری در مسیر انقلاب اسلامی و آرمان های امام خمینی (ره) حرکت کنیم و با توجه به اتفاقات پیش آمده مسئولیت نخبگان در این زمینه سنگین تر است.

وی با اشاره به این که دین مبین اسلام با توصیه به خواندن شروع شده است، افزود: باید با تحصیل و تلاش مضاعف عقب ماندگی علمی خود را جبران کنیم و اکنون این روحیه تلاش در جامعه دیده می شود.

رئیس بسیج دانشجویی استان بوشهر نیز گفت: 220 دانشجو طرح های ابتکاری خود را به جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی فرستاده بودند که آثار 40 نفر از برگزیدگان جشنواره به مرحله کشوری ارسال می شود.

محمد خرمدل افزود: بسیج دانشجویی استان بوشهر جزء سه استان برتر کشور در زمینه های علمی است.

