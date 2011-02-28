بیشترین کشت دوم اراضی کشاورزی در مازندران صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ناصحی عصر دوشنبه در چهاردهمین همایش ملی دو روزه برنج کشور در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: در دنیا بحث جنگ افزارهای اتمی مطرح نیست بلکه جنگ نرم افزاری و امنیت غذایی مد نظر است.

وی در بیان عوامل ایجاد بحران در تولید برنج در جهان گفت: مصرف بیش از تولید، کاهش رشد سالانه عملکرد، محدودیت زمین، کاهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی، افزایش مصرف سرانه در کشورهای آفریقایی افزایش جمعیت کاهش سرمایه گذاری در حفظ و ذخیره آب از جمله موارد ایجاد بحران در تولید برنج در دنیا است.

مجری طرح افزایش تولید برنج وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با چالش هایی که در جهان رو به گسترش است تصریح کرد: عرضه پایین برنج، افزایش میزان تقاضا و جمعیت در کشورهای عمده تولیدکننده، کاهش ذخایر برنج دنیا، کاهش سطح زیرکشت و بروز بلایای طبیعی از موارد چالش های تولید برنج است.

وی یادآور شد: کاهش روزافزون اراضی و منابع آبی، کاهش و توقف روند رو به رشد تولید، بلند بودن طول دوره رشد ارقام مختلف برنج پرمحصول، همزمانی دوره رشد زایشی گیاه یا تنش های گرما و خشکی، عملکرد پایین ارقام بومی و بی توجهی به جنبه های اقتصادی تولید برنج از چالش های عمده تولید برنج در داخل کشور است.

ناصحی با اشاره به اینکه دنیا مصرف برنج را کنترل کرده اظهار داشت: اما ما در داخل کشور هر چه تولید می کنیم به مصرف می رسانیم.

وی افزود: این وضع استفاده از برنج در مورد کشوری که امکانات و پتانسیل محدودی در تولید برنج ندارد تاسف انگیز است.

ناصحی تصریح کرد: ارقام پرمحصول از مازندران خریداری می شود اما به علت بازار غلط ما، برنج های محلی با ارقام پر محصول مخلوط می شوند.

وی با تاکید بر ضرورت کشت دوم در اراضی کشاورزی گفت: بیشترین کشت دوم اراضی کشاورزی در مازندران اتفاق می افتد.