کشتارگاههای طیور گلستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد طبرسا عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری این سازمان افزود: نظارت بر کشتارگاههای استان از سه ماه قبل شروع شده است.

وی در خصوص جلسات برگزار شده در سطح استان اعم از جلسه تامین استان و جلسه استانداری و تاکید مسئولان استانی در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی توسط مسئولان دامپزشکی موارد لازم را به اطلاع حضار در جلسه رساند.

در ادامه نیز روسای ستادی و مسئولان شبکه ها عملکرد کشتارگاهها و نظارت صورت گرفته طی دو ماهه اخیر را گزارش دادند.

آنان اذعان داشتند که رعایت قوانین بهداشتی در کشتارگاههای طیور نسبت به سنوات گذشته روند رو به رشد داشته است.

براساس آمار موجود، تاپایان سال 1388 تعداد واحدهای تولید مرغ گوشتی استان 665 واحد با ظرفیت اسمی 71 میلیون و 685 هزار قطعه در سال بود که عملکرد واقعی تولید گوشت مرغ درسال 1388 به مقدار 90 هزار و 524 تن معادل 50 میلیون و 291 هزار قطعه بوده است.



گلستان براساس آمار موجود تعداد هشت واحد کشتارگاه طیور با ظرفیت اسمی سه میلیون و 450 هزار قطعه در سال دارای پروانه بهره برداری است و طبق بررسی انجام شده ظرفیت عملی این واحدها دو میلیون و 400 هزار قطعه در سال حدود 70 درصد ظرفیت اسمی است.