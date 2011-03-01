نابرابری بودجه 90 با برنامه پنجم بخش کشاورزی/ ناکامی خدماتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها رایزنی میان وزارت جهاد کشاورزی و دولت، سرانجام بودجه بخش کشاورزی به مجلس فرستاده شد و همانطور که معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده بود بودجه امسال با افزایش 102 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد.

براین اساس امسال دولت بودجه 30 هزار میلیاردی را برای بخش کشاورزی پیش بینی کرد و در این بودجه اعتبارات خوبی را به بخشهای زیر بنایی کشاورزی اختصاص داد اما از آنجائیکه این بخش با کاستی های زیادی در زیر ساختها و تامین اعتبارات مواجه است به نظر می رسد که در برخی از زیرمجموعه ها بودجه کافی تعیین نشده باشد.

سهم اندک برای شرکت های مشاوره ای و تشکل های کشاورزی

یکی از مهمترین زیرمجموعه های کشاورزی که به تازگی فعال شده شرکت های خدمات مشاوره ای هستند که این شرکت ها با استخدام مهندسان کشاورزی علاوه بر اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان این رشته، خدمات مشاوره ای را به کشاورزان ارائه می کنند.

از آنجائیکه این موضوع در کشاورزی ایران نوپاست احتمال مقاومت و بی علاقگی از سوی کشاورزان می رود مخصوصا اینکه کشاورزان باید به این شرکت ها تعرفه بپردازند. اما در بودجه سال 90 پیش بینی اعتبار برای این شرکت ها نشده است بنابراین بطور حتم این شرکتها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.

بخش دیگری که در بودجه 90 مغفول ماند حمایت از تشکل ها و تعاونی ها روستایی به منظور بازاررسانی محصولات کشاورزی و خرید نهاده های کشاورزی است. در واقع این بخش نیازمند اعتبارات بیشتری برای حل مشکلات بازاررسانی محصولات کشاورزی است زیرا بخش زیادی از سود فروش محصولات کشاورزی به جیب دلالان می رود و کشاورزان همیشه از سود واقعی محصولات بی نصیب هستند.

یکی از دلایل این امر وجود تشکل ها و تعاونی هایی است که قدرت زیادی برای مقابله با دلالان ندارند و به جهت عدم تامین مالی نمی توانند محصول را به موقع از کشاورزان خریداری و به بازار عرضه کنند. هرچند که در بودجه سال 90 به این امر پرداخته شده است، اما به نظر می رسد این بخش نیازمند توجه بیشتری است.

سهم اندک بودجه برای رشد کشاورزی در برنامه پنجم

یکی دیگر از مواردی که در بودجه 90 در نظرگرفته نشده سهم بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه است زیرا در این برنامه رشد بخش کشاورزی سالیانه 7 درصد پیش بینی شده است که برای تحقق این امر سهم بودجه این بخش کافی به نظر نمی رسد.

دراین رابطه نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به مهر گفت: بودجه بخش کشاورزی امسال 3 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به سال گذشته 102 درصد رشد نشان می دهد که وضعیت مناسبی است اما با توجه به روند رشدی که در برنامه پنجم برای این بخش در نظر گرفته شده بسیار کم است.

کاظم فرهمند افزود: با احتساب ضریب 1.2 درصد آورده شخصی کشاورز و وام هایی که به این بخش اختصاص می یابد در حدود 6 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد می شود درصورتیکه برای رشد 7 درصدی این بخش 20 هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی به اختلاف زیاد میان این دو رقم اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آب در یکماه گذشته اعلام کرد که 5 هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص می یابد اما در بودجه رقم 500 میلیارد تومان ذکر شده است البته برخی معتقدند که این همان رقم است اما صفر آن افتاده و اشتباهی صورت گرفته است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر این رقم کمتر از 5 هزار میلیارد تومان باشد نمی تواند به تحقق اهداف بخش کمکی کند.