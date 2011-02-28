نخستین فرآورده نفتی شرکت پالایش نفت وارد بورس اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بعد از ظهر دوشنبه نخستین عرضه مستقیم محصولات شرکت پالایش نفت اصفهان از طریق بورس کالای استان اصفهان انجام شد.

در نخستین عرضه مستقیم محصولات و فرآورد‌ه‌های نفتی شرکت پالایش نفت اصفهان از طریق تالار بورس کالای اصفهان، محصول گوگرد شرکت پالایش نفت اصفهان مورد معامله قرار گرفت.

میزان عرضه این فرآورده نفتی در نخستین روز فروش آن هزار تن و با نرخ هر تن یکصد و 60 هزار و 400 تومان بود.

با آغاز فروش محصول گوگرد شرکت پالایش نفت اصفهان، تقاضای عرضه محصول گوگرد پالایشگاه به هزار و پنج تن افزایش یافت که در عرضه نخستین همان یک‌هزار تن اولیه برای فروش عرضه شد.

در ادامه روند فروش گوگرد پالایشگاه اصفهان، قیمت خریدار با نرخ پیشنهادی پالایشگاه برابر بود که در نهایت این عرضه 915 تن از این محصول پالایشگاهی در کمتر از دو دقیقه به فروش رسید.

میزان باقیمانده محصول گوگرد پالایشگاه اصفهان به همراه دیگر فرآورده‌های نفتی پالایشگاه مانند آیزوریسایکل و روغن خام، در روزهای آینده در بورس کالا عرضه خواهد شد.

دومین عرضه فرآورده‌های نفتی پالایشگاه اصفهان فردا 10 اسفندماه از طریق تالار بورس کالای اصفهان انجام خواهد شد.

