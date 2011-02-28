به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلیبینا ظهر دوشنبه در مراسم امضا و تبادل تفاهمنامه با مدیرکل آموزش و پرورش استان، نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از آب را لازم و ضروری توصیف کرد با تأکید بر اهمیت آموزش استفاده صحیح از آب به دانش آموزان خاطرنشان کرد: دانشآموزان میتوانند با فراگیری این آموزشها، به عنوان مروجان مصرف صحیح آب در خانواده و جامعه عمل کنند.
وی با بیان اینکه در زیرساختهای آموزشی باید به بحث اصلاح الگوی مصرف آب به صورت رسمی و جدی پرداخته شود، اظهار داشت: باید نگرش کودکان و نونهالان را از کودکی به سمت استفاده صحیح از آب سوق دهیم تا نسل آینده نسلی صرفهجو باشند.
توکلی بینا با تقدیر از همکاری خوب مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان و مدیران و مربیان مدارس در اجرای برنامههای آموزشی در مدارس، به ارائه گزارشی از برنامههای فرهنگی آبفا اشاره کرد و گفت: سال گذشته دومین جشنواره فرهنگی، هنری آب صدای زندگی با عنوان اصلاح الگوی مصرف آب را بین مدارس ابتدایی شهر قم برگزار کردیم که بیش از 9 هزار و 100 اثر شعر، سرود، مقاله، کتاب و نمایش از سوی دانش آموزان به این جشنواره ارائه شد که نتایج خوبی را نیز به همراه داشت.
وی گفت: انشاالله با ادامه همکاریهای آموزش و پرورش با آبفای استان، سومین جشنواره آب صدای زندگی در سطح تمام مدارس استان اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برگزار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان فرهنگسازی مصرف بهینه آب را شکرگذاری نعمت الهی آب دانست و ابراز داشت: امیدواریم برنامههایی که در راستای اصلاح الگوی مصرف آب انجام میشود در نهایت کاهش مصارف غیر ضروری را به همراه داشته باشد.
گفتنی است در این مراسم تفاهمنامه همکاری به امضا مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان رسید.
همچنین در پایان این مراسم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اهدا لوح و هدیهای از توجه ویژه مدیرکل آموزش و پرورش استان به بحث فرهنگ سازی استفاده بهینه از آب در مدارس تجلیل کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بر آموزش استفاده صحیح از آب در مدارس تأکید کرد و گفت: دانشآموزان باید مروجان مصرف صحیح آب در خانواده و جامعه باشند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلیبینا ظهر دوشنبه در مراسم امضا و تبادل تفاهمنامه با مدیرکل آموزش و پرورش استان، نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از آب را لازم و ضروری توصیف کرد با تأکید بر اهمیت آموزش استفاده صحیح از آب به دانش آموزان خاطرنشان کرد: دانشآموزان میتوانند با فراگیری این آموزشها، به عنوان مروجان مصرف صحیح آب در خانواده و جامعه عمل کنند.
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