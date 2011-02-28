توزین الکتریک مقابل راه و ترابری قم پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های توزین الکتریک کاشان و راه و ترابری قم در چارچوب هفته شانزدهم (پنجم مرحله برگشت) رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز دوشنبه در سالن مرحوم کتابچی کاشان برگزار شد و طی آن تیم میزبان با نتیجه 62بر 49 حریف خود را با شکست مواجه کرد.

بازیکنان تیم توزین الکتریک کاشان که در دیدار مرحله رفت مغلوب راه و ترابری شده بودند کوارترنخست دیدار امروز را با نتیجه تساوی تمام کردند اما در سایر کوارترها به برتری دست یافتند. نتیجه دیدار تیم‎های توزین الکتریک کاشان و راه و ترابری قم به شرح زیر است:

* توزین الکتریک کاشان 62 - راه و ترابری قم 49

(9 بر 9)، (21 بر 18)، (15 بر 7) و (17 بر 5)

در جریان این بازی، "زلاتکو" بازیکن تیم توزین الکتریک 24 امتیاز برای تیمش به دست آورد و به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شد. در تیم راه و ترابری قم نیز "ویتاری مارش" و توماج کریمیان با 16 امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان بودند.

هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با برگزاری3 دیدار دیگر پیگیری می‎شود. برنامه این بازی‎ها به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد - بانک سامان

* ب.آشیراز - هیئت شهرکرد

* کاسپین قزوین - شرکت ملی حفاری