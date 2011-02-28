قرآن کتابت شده دانش آموزان آملی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، معاون پرورشی اداره آموزش و پروش شهرستان آمل عصر دوشنبه در آئین رونمایی از قرآن کریم که توسط دانش آموزان این شهرستان کتابت شد، گفت: 30 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان آمل پنج جزء قرآن کریم را با خط زیبای نستعلیق به رشته تحریر درآوردند.



محمدعلی ابراهیم زاده افزود: حدود چهارماه برای کتابت قرآن کریم وی‍‍ژه دانش آموزان شهرستان آمل زمان برد که درنوع خود بی نظیر است.



وی ادامه داد: تذهیب زنده ای که در حاشیه برگهای کتابت شده قرآن کریم وجود دارد، برجذابیت آثارنفیس کلام وحی افزوده است.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش آمل تصریح کرد: کتابت قرآن کریم به خط زیبای نستعلیق توسط دانش آموزان مقطع متوسطه ارزشمند وباعث شگفتی هنرمندان خطاط کشوری نیز شده بود.



معاون پرورشی اداره آموزش وپروش آمل همچنین قرآن کریم را ارزشمندترین میراث انبیاء‌دانست وگفت: تازمانی که این کتاب آسمانی ومحتوای آن در جوامع اسلامی حاکم است، هر روز شاهد معجزات الهی آن هستیم.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه متاسفانه از نزول قرآن تاکنون مستکبران تاریخ همواره درصد اهانت به ساحت مقدس آن هستند، افزود: به برکت وعظمت قرآن کریم امروز مهجوریت قرآن از کره زمین برداشته می شود.



وی اضافه کرد: متاسفانه دشمنان کتاب خدا در سالهای گذشته از کلام نورانی وحی درجهت آسیب رساندن به مسلمان استفاده کردند که خوشبختانه اکنون شاهد به خاک مالیده شدن پوزه مستکبران ودیکتاتورهای قرن هستیم.