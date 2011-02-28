شاهزاده سعودی به دادستانی مصر احضار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوفد، منابع آگاه اعلام کردند که هئیت آبادانی و توسعه زمینهای کشاورزی مصر با نهایی کردن قرار داد منعقد شده با "ولید بن طلال" شاهزاده سعودی مخالف کرده است.

این منابع افزودند: پرونده قرارداد بن طلال به شورای نظامی حاکم فرستاده شده است تا درباره تصاحب 123 هزار متر مربع زمینهایی که وی در پروژه موسوم به توشکی به چنگ می آورد، بازنگری شود.

این منابع تصریح کردند که بندهای قرارداد مذکور با اعتراض وزارت آبیاری و برق و حمل ونقل مصر روبرو شده است، زیرا حاکمیت مصر را خدشه دار می کند.

منابع مذکور تاکید کردند که این شاهزاده سعودی به زودی برای روشن شدن زوایای این قرارداد به دادستانی فرا خوانده خواهد شد.

شایان ذکر است که ولید بن طلال به موجب قراردادی که دیکتاتور مخلوع مصر آن را امضا کرده است و دولت سابق در سال 1997 آن را به تصویب رسانده است صاحب 120 هزار متر مربع در طرح موسوم به توشکی می شود. دولت وزارت کشاورزی را ملزم به نهایی کردن قرارداد منعقد شده، کرده بود.