تحول بنیادین در آموزش و پرورش ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد علی امیری عصر دوشنبه در همایش سرگروه های مدیران راهنمایی و متوسطه مازندران در مدرسه نمونه راهنمایی یاسر آمل افزود: خوشبختانه مراحل تدوین طرح تحول بنیادین در آموزش وپرورش در حال انجام است و بزودی در زمینه های مختلف آن اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش، مدیران سرگروه های آموزشی باید پیشگام باشند، تصریح کرد: سرگروه های آموزشی به عنوان مجریان و برگزارکنندگان کارهاهستند و به طور حتم باید نقطه و نظرات سرگروه ها در آموزش و پرورش اجرایی شود.

سرگروه آموزشی مدیران اداره کل آموزش و پرورش مازندران به ضعف های موجود در ساختار سنتی در آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر آموزش و پرورش نتوانسته هیچ نوع شکل دهی از زندگی را به دانش آموزان یاد بدهد و در آینده آنان تاثیرگذار جدی داشته باشد.

امیری اضافه کرد: مدیران و معلمان به بد بودن کاری نسبت به دانش آموزان تاکید داشته باشند، متاسفانه دانش آموزان در اوقات خارج از مدرسه همین کارهای بد را انجام می دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که در طرح تحول بنیادین، آموزش و پرورش باید به سمتی برود که پسرراتبدیل به مرد زندگی و دختران دانش آموز را به زن زندگی با مهارتهای مورد علاقه شان به جامعه تحویل داد.

رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: در این همایش یک روزه حدود 80 نفر از سرگروه های مدیران راهنمایی ومتوسطه مازندران حضوردارند.

رضا ضیایی افزود: این دوره به منظورارائه راهکارهایی درخصوص تشکیل مجتمع های آموزشی در مقاطع متوسطه و ارائه راهکارهای ارتقای معنوی و تربیتی دانش آموزان درمدارس به میزبانی اداره آموزش و پرورش آمل در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه آمل برگزار شد.