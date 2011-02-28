صالحی در دیدار اشتون: نیت خوانی قابل راستی آزمایی نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، وزیر امورخارجه که به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو بسر می برد روز دوشنبه بنا به درخواست اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با وی دیدار و گفتگو کرد.

دکتر علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان در این ملاقات با اشاره به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مسیر قانونی و شفاف خود اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها بر حقوق و تعهدات خود پایبند است اما مشکل اینجاست که غربی ها وارد پروسه نیت خوانی می شوند و نیت خوانی قابل راستی آزمایی نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بدنبال ایجاد همکاری و تعامل به جای تقابل بوده و آماده همکاری در چارچوب موازین و مقررات پذیرفته شده بین المللی می باشد و لازمه این امر این است که از طرف مقابل نیز علامت هایی مبنی بر حسن نیت و همکاری دیده شود.

اشتون نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از ملاقات با دکتر صالحی اظهار داشت: ما بدنبال راههای تعامل همکاری هستیم و باید زمینه های این امر را فراهم کنیم.

وی در این خصوص که جمهوری اسلامی بدنبال حقوق خود در استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای است تاکید کرد: برای ایجاد زمینه جهت اعاده وضعیت به شرایط عادی باید اقدامات و تلاش هایی صورت پذیرد.