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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-10/

وزیر خارجه آلمان: می توانیم همکاری های مهمتری با ایران داشته باشیم

وزیر خارجه آلمان: می توانیم همکاری های مهمتری با ایران داشته باشیم

وزرای خارجه ایران و آلمان روز دوشنبه در حاشیه برگزاری شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دیدار و مذاکره کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی و گیدو وستروله ضمن مرور آخرین تحولات روابط تهران - برلین پس از دیدار اخیر وزرای امورخارجه آلمان از تهران و ابراز رضایت از روند رو به رشد مناسبات، بر ادامه تماسها و رایزنی ها تاکید کردند.

وزیرخارجه آلمان در این ملاقات اظهار داشت: با اعتماد متقابلی که بین مسئولان دو کشور ایجاد شده است می توانیم در آینده همکاری های مهمتر و بزرگتری داشته باشیم.

صالحی نیز آمادگی جمهوری اسلامی را برای استمرار رایزنی ها و همکاری های بیشتر تهران و برلین اعلام داشت.

کد مطلب 1263872

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