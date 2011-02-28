مراسم ختم برادر منوچهر متکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم برادر منوچهر متکی عصر امروز در سالن اجتماعات مسجد الجواد با حضور مقامات و شخصیت های سیاسی کشور برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور، حجت الاسلام اکرمی نماینده مردم تهران در مجلس، کامران دانشجو وزیر علوم ،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ،علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه، داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد عباسی وزیر تعاون، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا طلایی نیک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و شیخ الاسلامی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.