سهرابی قهرمان هر پنج مرحله شد/ پتروشیمی کاپ قهرمانی را به تبریز برد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین مرحله از چهاردهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان عصر امروز با برگزاری مسابقه در مسافت 147 کیلومتر در مسیر راین به جیرفت برگزار شد که مهدی سهرابی در پنجمین روز متوالی به عنوان قهرمانی این تور دست یافت.

در این مرحله بعد از سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز، امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی دوم و حسن ملکی از تیم "بریسا اسپور" ترکیه در مکان سوم ایستادند. در مجموع بخش تیمی این تور بین المللی هم تیم پتروشیمی تبریز به مقام قهرمانی رسید. پیراهن طلایی از آن مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز شد. پیراهن کوهستان نیز بر تن رحیم امامی از دانشگاه آزاد باقی ماند.

چهاردهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان در 5 مرحله در شهر جیرفت برگزار شد.

