لیاقت موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا را داریم/ مسئول فرودگاه اخراج شد!

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که پس از معطلی هفت ساعته در فرودگاه جده به بهانه انگشت نگاری و اتفاقات عجیب ناشی از این اقدام مسئولان فرودگاه این شهر به هتل ماریوت رفتند امروز تمرینات خود را پیش از دیدار با الاتحاد عربستان برگزار کردند.

حبیب کاشانی در گفتگویی در خصوص معطلی کاروان پرسپولیس در فرودگاه جده گفت: " جدا از بحث انگشت نگاری، باشگاه الاتحاد اشتباهات دیگری نیز مرتکب شده بود که شرایط نامطلوبی را در بدو ورود برای ما رقم زد. یکی اینکه ویزای ما را در داخل گذرنامه نزده بودند و به صورت گروهی صادر شده بود".

وی افزود:" ما 39 نفر بودیم و طبعا باید به صورت دستی پاسپورت‌ها مهر و مراحل ثبت آن انجام می‌شد که دو ساعت وقت ما را گرفت. بعد از آن هم گفتند باید اثر انگشت بدهید که با مخالفت ما مواجه شد زیرا روز قبل از آن، سپاهان اصفهان بدون انگشت نگاری وارد این کشور شده بود و ما علاوه بر اینکه اصل موضوع را درست نمی‌دانستیم به سیاست های دوگانه مسئولان این کشور هم اعتراض داشتیم".

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد:" با همه این تفاسیر موارد را به سفیر محترم کشورمان در عربستان انتقال دادیم و ایشان هم پیگیر ماجرا شدند و پس از رایزنی با وزیر کشورمان، اعلام کردند این قانون، اعلام شده و تمام تیم‌های ورزشی و سیاسی برای ورود انگشت نگاری می‌شوند".

وی در مورد اینکه چرا این اتفاق برای سپاهان رخ نداد؟، اظهار داشت:" گویا مسئول فرودگاه مذکور هم به خاطر چیزی که سهل انگاری در انگشت نگاری نکردن از این تیم خوانده‌اند، اخراج شده است. به‌هرحال ما تابع قوانین کشور خودمان هستیم و ابتدا به ساکن به این خواست کشور میزبان تن ندادیم ولی پس از استعلام از سفیر ایران و پیگیری از مرجع رسمی در ایران، به ما گفتند این یک قانون در کشور عربستان است که باید انجام شود".

کاشانی خاطرنشان کرد:" البته مسئولان باشگاه الاتحاد عربستان هم به فرودگاه جده آمده بودند و بابت این اتفاق از ما عذرخواهی کردند. آنها ضمن عذرخواهی اعلام کردند این قانون کشور عربستان است و خودشان دخالتی در این مسائل ندارند".

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد دیدار پرسپولیس با الاتحاد عربستان اظهار داشت:" تیم‌هایی که به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا می‌کنند، تیم‌های خوبی هستند و برای این بازی‌ها برنامه‌ریزی دارند. ما حریف ضعیف و بازی ساده‌ای در مراحل مختلف این بازی‌ها پیش رو نداریم".

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد:" هر چند گروه ما گروهی است که از آن با عنوان گروه مرگ یاد می‌کنند اما تک تک امتیازات این بازی‌ها برای ما مهم است و در ادامه رقابت‌ها به آن نیاز داریم. بنابراین نباید برایمان تفاوتی داشته باشد با چه تیمی و در کجا بازی می‌کنیم. فکر باختن و امتیاز از دست دادن هم نباید به ذهنمان خطور کند. امتیاز همه بازی‌ها برای ما ارزش دارد".

وی در مورد اینکه با توجه با اتفاقات فرودگاه جده، روحیه بازیکنان و شرایط تیم چطور است؟ تصریح کرد:" باید تشکر ویژه‌ای از علی دایی داشته باشم که با رفتارش در فرودگاه جده، نشان داد یک مربی بین المللی است. ایشان با توجه به فشاری که روی بازیکنان بود دائما به بازیکنان روحیه می‌دادند و نوع رفتار و روحیه دادن هایشان، فضای مطلوبی را برای تیم ایجاد کرد. بعد از آن هم با تمرین خوبی که صبح امروز در اینجا داشتند، تیم را به لحاظ فنی هم مدیریت کرده و برای فرصتی که پیش از بازی برای تمرین داریم، برنامه خوبی را تدارک دیده اند".

کاشانی با تاکید بر اینکه پرسپولیس بازی سختی پیش رو دارد و امیدوار است با تلاش بازیکنان و دعای خیر هوادارانمان، سربلند از این بازی بیرون بیاییم، خاطرنشان کرد:" بازیکن حرفه‌ای باید به وظیفه‌اش عمل کند. ما هم در باشگاه پرسپولیس برای پرداخت‌ها اعم از پرداخت قرارداد و پاداش‌ها چارچوبی داریم که همیشه هم به آن عمل کرده‌ایم. برای این بازی هم پاداشی را در نظر گرفته این که ان شاءاله در صورت پیروزی آن را پرداخت می‌‍کنیم."

وی در مورد بازی آینده پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد:"ما مسلمانیم و حتما بر اساس تفکرات دینی و اخلاقی خودمان رفتار می‌کنیم. از مدت‌ها پیش هم برای میزبانی از حریفانمان برنامه ریزی‌هایی را داشته‌ایم و به طور حتم، شرایط مطلوبی را برای میهمانانمان فراهم می‌کنیم. به طوری که با خاطره‌ای خوب از ورود و روزهای حضورشان در ایران، کشورمان را ترک کنند".

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفت:" در جایگاه خودم وظیفه دارم هر آنچه که باعث اطمینان خاطر بازیکنان و کادر فنی تیم می‌شود را فراهم کنم تا کادر فنی و بازیکنان بتوانند با آرامش تمریناتشان را پشت سر گذاشته و در میدان مسابقه حاضر شوند. تا به امروز هم به این وظیفه عمل کرده ام. فکر می‌کنم حالا این وظیفه بازیکنان است که با استفاده از موقعیتی که در اختیار دارند هوادارانمان را خوشحال کنند. به نظرم بازیکنان و کادر فنی ما صددرصد لایق موفقیت در این رقابت‌ها هستند."