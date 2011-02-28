نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، داود رضایی رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در تشریح اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی مازندران، اهداف این نمایشگاه را ارایه توانمندیهای داخلی از جمله استانی، عرضه و نمایش محصولات جدید، بررسی و ارزیابی ذائقه مشتریان، تبادل اطلاعات و تجربیات، شناسایی نیازها و خواسته های بازار هدف، تعمیم و تسری بازارهای فروش و در نهایت بازارسنجی و بازارگرمی برشمرد.

وی اعلام داشت: نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شده و دارای تنوع محصولات عرضه شده است.

رضایی، تعداد غرفه های استانی را 23 و تعداد غرفه های خارج استانی را 35 عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه از تاریخ 9 الی13 ماه جاری و از ساعت 15 لغایت 21 منتظر بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود

وی گفت: این برنامه با همت و همکاری و برنامه ریزی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان و انجمن صنایع غذایی استان برگزار می شود.

رییس انجمن غذایی مازندران تاکید کرد: نمایشگاهها در رونق و پیشرفت و شکوفایی استان می تواند نقش مهمی ایفاء و مزیت های زیادی برای آن متصور بوده، بنابراین انتظار می رود مدیران استانی و روساهای سازمانهای صنعتی و بازرگانی و اقتصادی و کشاورزی اهمیت ویژه ای به این نمایشگاه داده و از نمایشگاه بازدید کنند.



