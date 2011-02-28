آموزش هیئتهای مذهبی الویت برنامه های تبلیغات اسلامی قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سید قوامی عصر دوشنبه در ششمین جلسه شورای هیئت های مذهبی استان قزوین که در محل سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: آموزش مهمترین ابزار جهت از بین بردن آسیب عزاداری و جلوگیری از ترویج خرافات در محافل مذهبی است.

وی از اعضای شورای هیئات مذهبی خواست تا نسبت به تشکیل پرونده هیئت ها بیش از پیش اهتمام داشته باشند و در طول سال بازرسی های مستمری ار فعالیت هیئت های مذهبی انجام دهند.

سید قوامی خاطرنشان کرد: اعضای شورای هیئت های مذهبی ضمن شناسایی هیئتهای مذهبی فعال و آسیب های عزاداری، گزارش کاملی از بازدیدهای خود به ستاد ساماندهی ارائه کنند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: اگر اعضای شورا و اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.

حبیب الله انصاریان یادآورشد: از سال آینده شورای هیئات مذهبی باید به چند کمیته مجزای فرهنگی، اطلاع رسانی، بازرسی و ارزیابی تقسیم شود و مهمترین کاری که توسط کمیته فرهنگی باید پیگیری شود تشکیل اتاق فکر هیئات مذهبی با حضور نخبگان و صاحب نظران عرصه مذهبی در تمامی شهرستانها است.

این مسئول همچنین از اجرای طرح آموزش هیئت های داری، روخوانی و روان خوانی برای اعضای هیئات مذهبی در استان خبر داد.