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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا/

ایوانکوویچ به دنبال تغییر تاریخ/ برانکو: چینی‌ها به اندازه کافی ناکام بوده‌اند

ایوانکوویچ به دنبال تغییر تاریخ/ برانکو: چینی‌ها به اندازه کافی ناکام بوده‌اند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 آلمان امیدوار است شاندونگ لیوننگ سرنوشت تازه‌ای برای باشگاه‌های چینی در لیگ قهرمانان آسیا بوجود آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های چینی در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بالاتر بیایند و شاندونگ لیوننگ چین امیدوار است با نتیجه‌ای که در بازی نخست مقابل جئونبوک موتورز کره‌جنوبی می‌گیرد فصل تازه‌ای را برای این کشور آغاز کند.

برانکو ایوانکوویچ پیش از دیدار چهارشنبه برابر هیوندای موتورز کره‌جنوبی گفت:" به اندازه کافی چینی‌ها نتوانسته‌اند خودشان را در لیگ قهرمانان آسیا نشان بدهند و امیدوارم در تغییر این وضعیت با شانگ‌های موفق باشم".

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران همچنین تاکید کرد:" جئونبوک فوتبال بسته‌ای بازی می‌کند و بازیکنان خیلی خوبی دارد. آنها با "لی دونگ گوک"، "انینهو" و "لوئیز هنریکه" در خط حمله خطرناک هستند".

شاندونگ لیوننگ چین با قهرمانی در سوپرلیگ چین جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد. این تیم ساعت 13:30 دقیقه فردا چهارشنبه در گروه G مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه جام جهانی جیجو میهمان تیم جئونبوک موتورز کره‌جنوبی است.

کد مطلب 1263887

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