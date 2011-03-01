170 بازرس افتخاری در ایام عید در زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر این تعداد از بازرسان و ناظران، اداره کل تعزیرات حکومتی و مجمع امور صنفی استان نیز بازرسانی برای نظارت بر نحوه فروش، قیمت و کیفیت کالاها در سطح بازار قرار داده اند.

وی حضور 50 بازرس این سازمان و 120 ناظر افتخاری در سطح بازار اشاره کرد و گفت: علاوه بر این تعداد از بازرسان و ناظران، اداره کل تعزیرات حکومتی و مجمع امور صنفی استان نیز بازرسانی برای نظارت بر نحوه فروش، قیمت و کیفیت کالاها در سطح بازار قرار داده اند. صدری با بیان آغاز طرح نظارتی ویژه پایان سال و عید نوروز، یادآور شد: این طرح از اول اسفند ماه سال جاری آغاز و تا پایان 10 اردیبهشت سال 90 ادامه خواهد داشت.

صدری با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته از طریق سامانه نظر سنجی نانوایان (سکنا) در وزارت بازرگانی، نان استان زنجان دارای کیفیت مناسبی بوده است، افزود: مسئولان این استان نباید به چنین وضعیتی اکتفا کرده و باید در بهبود هرچه بیشتر کیفیت نان حداکثر تلاش خود را به کار ببندند.

وی به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در هفته جاری اشاره کرد و یادآورشد: قیمت مرغ تازه در هفته جاری 6.3 درصد و قیمت تخم مرغ 5.2 درصد افزایش داشته است.

صدری ادامه داد: افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در استان زنجان به دلیل انهدام چند واحد تخمگذاری در استانهای حاشیه زنجان بود که بخشی از تخم مرغ این استان از آن مراکز تهیه می شد.

وی با اعلام اخذ موافقت از وزارت بازرگانی برای تزریق مرغ منجمد ذخیره سازی شده در ایام پایانی سال در صورت نیاز افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مسولان جهاد کشاورزی، مرغ تازه و کشتار روز نیز به قدر نیاز مردم برای پایان سال تولید خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان، از وجود 250 انبار در سطح استان خبر داد و گفت: 238 انبار از این تعداد برای نگهداری اقلام اساسی و مورد نیاز مردم بکار گرفته شده است.

صدری افزود: موجودی نیمه دوم بهمن ماه انبارهای استان زنجان، 56 درصد نسبت به موجودی نیمه اول بهمن ماه سال جاری افزایش یافته است.

وی در خصوص حذف یارانه شیر نیز اظهار داشت: یارانه شیر از ابتدای شروع واریز مبالغ یارانه ها به حساب مردم توسط دولت محاسبه شده بود لذا با حذف یارانه این محصول، واحد تولیدی لبنیاتی که به صورت تک واحدی و فقط برای تولید شیر یارانه ای فعالیت می کردند، برای تولید سایر محصولات لبنی و استفاده از ظرفیت های موجود در واحد صنعتی خود وارد عمل شده و به رقابت با سایر واحد های لبنیاتی خواهد پرداخت.