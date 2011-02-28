تور بین المللی دوچرخه سواری جیرفت پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرانجام تور دو چرخه سواری بین المللی جیرفت عصر دوشنبه با درخشش دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز به پایان رسید و این درحالی بود که تیم دوچرخه سواری ولی عصر کرمان با افت فاحشی در این رقابتها مواجه شد.

پس از پنج روز و در مرحله پنجم این رقابتهای که از دو راهی راین تا شهر جیرفت برگزار شد 75 دو چرخه سوار به رقابت پرداختند.

دوچرخه سواران پس از طی 146 کیلومتر این رقابت را به پایان رساندند و در نهایت مهدی سهرابی بار دیگر همچون چهار مرحله گذشته قهرمان شد و عنوان قهرمان قهرمانان و پیراهن طلایی را به خود اختصاص داد.

در این دوره از مسابقات تیمهایی از ترکیه، قزاقستان، اسلواکی، ازبکستان و آذربایجان و 10 تیم داخلی حضور داشتند.