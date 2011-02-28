یزد میزبان 300 قاری و حافظ برتر قرآن کریم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با تشریح روند برگزاری مسابقات قرآن کریم در سطح کشور اظهار داشت: این مسابقات در ابتدا در مراحل شهرستانی و استانی برگزار شده و در نهایت 300 قاری و حافظ برجسته از میان بیش از 37 هزار شرکت کننده برگزیده شده اند.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای برگزاری هرچه باشکوه تر این دوره از رقابتها بیان داشت: تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی، تقدیر و کاتبان قرآن مجید، تجلیل از خانواده شهدایی که شهیدای آنها حافظ جزئی از قرآن یا کل آن بوده‌ اند، تجلیل از خادمان قرآن مجید در مکتب ‌خانه‌های قدیمی، تقدیر از خبرنگار و رسانه برتر در زمینه پوشش خبری مسابقات، ادای احترام نخبگان قرآنی به مزار سومین شهید محراب شهید آیت‌ الله صدوقی و شهدای دفاع مقدس، دیدار برگزیدگان قرآنی با خانواده‌ های شهیدان استان یزد و ... از جمله این برنامه هاست.

دبیر ستاد عالی سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم بیان داشت: در حاشیه برگزاری این مسابقات همچنین روستای حاجی ‌آباد ورین شهرستان اردکان به عنوان روستای نمونه قرآنی کشور معرفی خواهد شد.

وی عنوان کرد: در حاشیه این مسابقات همچنین از خانواده برتر قرآنی در استان یزد تجلیل خواهد شد.

حاتمی گفت: بیش از 40 برنامه قرآنی با عنوان محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان بین‌آلمللی و گروه‌های تواشیح برتر کشور همزمان با مسابقات قرآنی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته روابط عمومی و اطلاع‌ رسانی ستاد سی ‌و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌ های صورت گرفته این کمیته اظهار داشت: همه ظرفیت‌ های اطلاع ‌رسانی استان یزد در راستای انعکاس اخبار مسابقات قرآن کریم به کار گرفته شده است.

سید عبدالمجید قائم‌ محمدی پیگیری معرفی خبرنگار و رسانه برتر در انعکاس اخبار سی ‌و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم را از جمله برنامه‌ های کمیته روابط عمومی مسابقات قرآن مجید عنوان کرد و بر همکاری گسترده رسانه‌ های استان برای پوشش خبری این مسابقات تأکید کرد.

مشاور استاندار یزد برگزاری جلسات مشورتی با کارشناسان قرآنی، پیگیری چاپ ویژه‌ نامه، راه‌ اندازی اتاق خبر و استقرار خبرنگاران و عکاسان در محل برگزاری سی ‌و سومین دوره مسابقات قرآن کریم و راه ‌اندازی سایت و سامانه پیامک ویژه برگزاری مسابقات را از دیگر اقدامات کمیته روابط عمومی و اطلاع‌ رسانی ستاد سی ‌‌و سومین دوره مسابقات قرآن کریم برشمرد.

سی ‌و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم 12 تا 18 اسفندماه سال جاری با حضور بیش از 300 قاری و حافظ برتر کشور در استان یزد و در دو سالن اجتماعات شهید عباسپور و مرکز همایش‌های جمعیت هلال احمر استان یزد برگزار خواهد شد.