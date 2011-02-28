بمباران انبارهای سلاح در اجدابیا/ تهدید آشکار آمریکا به دخالت نظامی

مخالفت رهبران قبایل لیبی با هر گونه گفتگو با رژیم حاکم، موضع گیری آمریکا و اتحادیه اروپا و افزایش احتمال دخالت نظامی آنها به بهانه کمک به مردم لیبی و حملات جنگنده های رژیم حاکم به مراکزی در "مصراته" و "اجدابیا" از آخرین تحولات قیام مردم سرزمین عمر مختار به شمار می رود.