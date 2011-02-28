بمباران انبارهای سلاح در اجدابیا/ تهدید آشکار آمریکا به دخالت نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و الجزیره، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی در ژنو سوئیس گفت: قذافی از مزدوران برای حمله به غیر نظامیان استفاده می کند. زمان رفتن وی فرا رسیده است.
وی افزود: هیچ گزینه ای دور از دسترس نیست تا زمانی که قذافی اقدام به کشتار مردم می کند احتمال به کار گیری همه گزینه ها (از جمله نظامی)وجود دارد. قذافی باید هر چه سریعتر برود.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: دموکراسی باید از طریق داخل لیبی شکل گیرد نه خارج این کشور. باید گامهای بیشتری برای توقف خشونت در لیبی برداشته شود.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه تحریمهای خود را علیه لیبی و خانواده اش اعمال می کند. این اتحادیه از تسلط نداشتن قذافی بر میدانهای نفت و گاز این کشور خبر داد.
منابع خبری اعلام کردند که هواپیماهای جنگی رژیم قذافی اقدام به بمباران یک انبار سلاح در پادگان" الحنینه" در نزدیکی "اجدابیا "کرده اند و بالگردهای قذافی ساختمان رادیو را در منطقه ای پر جمعیت در "مصراته" هدف قرار دادند.
منابع مذکور همچنین اعلام کردند که تلاش "معمر قذافی" برای ایجاد کانال ارتباطی با رهبران قبایل لیبی با شکست روبرو شده است.
این منابع از تظاهرات صدها نفر در طرابلس علیه قذافی و به کار گیری تیراندازی هوایی از سوی گردانهای قذافی برای متفرق کردن آنها و نیز برکناری "عبدالله السنوسی" فرمانده گردانهای قذافی و جایگزینی "منصور ضوء القحصی" خبر دادند.
