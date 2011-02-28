اصلاح جامعه در گرو اصلاح مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار سردار مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و هیئت همراه، بیان داشت: اسلام درباره همه شئونات زندگی بشری دستورات خوبی دارد که باید آنها را برای حفظ نظم در جامعه رعایت کرد که یکی از آنها قوانین اجتماعی مانند راهنمایی و رانندگی است.



وی ادامه داد: مردم باید اخطارهای پلیس را جدی بگیرند و با پلیس همکاری کنند، تا سوانح رانندگی کمتر شود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی فرهنگ سازی شود.



آیت الله نوری همدانی با اشاره به ضرورت شکر نعمت‌های الهی، اظهار داشتند: نعمت‌های الهی مسئولیت‌آور است، یکی از نعمت‌ها مسئولیت‌های فردی است که از سوی جامعه بر عهده افراد گذاشته می‌شود و افراد باید با تمام وجود به وظایف خود عمل کنند.



استاد برجسته حوزه افزود: اگر مسئولین خود را اصلاح نکنند، جامعه هرگز اصلاح نمی‌شود؛ چون هر جامعه‌ای، مسئولین خود را الگو قرار می‌دهد.



مسئولین در رفع مشکلات کوشا باشند



وی ادامه داد: مسئولین باید در رفع مشکلات مردم کوشا باشند و در حل آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنند.



آیت الله نوری همدانی بیان داشت: شغل‌ها و منصب‌هایی که در جامعه اسلامی بر عهده افراد قرار می‌گیرد، یک امانت الهی است.



وی در ادامه با اشاره به این که قم ندای اسلام را به گوش جهانیان رسانده است، گفت: آمریکا همچنان می‌خواهد از حوادثی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده سوء استفاده کند؛ بنابراین باید دقیق‌تر به اسلام نگریسته شود.



مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: امروز شاهد بیداری اسلامی در کشورهای عربی هستیم که این بیداری برگرفته از انقلاب اسلامی است و انقلاب ایران به دلیل برخورداری از نعمت عظمای ولایت فقیه توانست به پیروزی برسد.



آیت الله نوری همدانی در پایان سه رکن اصلی پیروزی ملت ایران را مکتب اسلام، حضور مردم و ولایت فقیه دانست و خاطرنشان کرد: مردم حول ولایت فقیه که شعاعی از ولایت اهل بیت‌(ع) است، به رهبری امام خمینی انقلاب کردند و با جهاد و خودباوری و اتکاء به خدا به پیروزی رسیدند و امروز با همین روند راه پیشرفت و سعادت را در پیش گرفتند.