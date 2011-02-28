روحانیت پرچمدار خط اصیل اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی مهدوی‌نژاد ظهر دوشنبه در دیدار ستاد برگزار کننده یادواره شهدای روحانی قم با آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه روحانیت پیوسته در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشته است گفت: این گروه به عنوان پرچمدار خط اصیل اسلام در حرکت هستند.

وی به حضور روحانیت در مبارزات پیش از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: در دورانی که خفقان و ظلم ستم شاهی بیداد می‌کرد روحانیت مانند چراغ فروزان در صحنه بود و راه را به ملت نشان می‌داد.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) ادامه داد: در دفاع مقدس نیز روحانیت پیوسته مشوق و راهنمای اعزام رزمندگان بودند و علاوه بر پشتیبانی مادی و معنوی، راه را نشان داده و خود نیز در صحنه حاضر بودند.



وی اضافه کرد: روحانیت هم اکنون نیز به عنوان پرچمدار در خط اصیل انقلاب در حرکت هستند و راه را به ملت نشان می‌دهند.