ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تاکنون نه در شورای عالی کار و نه در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عدد و رقم و یا درصدی در مورد دستمزد سال آینده کارگردان صحبت نشده است، گفت: در جلسه چهارم شورای عالی کار نیز که با حضور نمایندگان کارگردان، کارفرمایان و دولت برگزار کردیم هیچ عدد و رقمی مطرح و بررسی نشد.

نه به عدد رسیدیم نه رقم

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهادات و حرفهایمان را در جلسات شورای عالی خواهیم زد بر 3 جانبه بودن این نشست ها تاکید کرد و اظهار داشت: کارگردان، کارفرمایان و دولت در نشست های دستمزد حرفهای خودشان را دارند، بنابراین کار نباید از قالب 3 جانبه خارج و به صورت انفرادی مطرح شود.

صالحی با تاکید بر اینکه در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین و به شورای عالی کار اعلام خواهد شد، افزود: اگر جایی عدد و رقمی در مورد حداقل دستمزد و یا حتی سبد معیشت خانوار مطرح شده باشد درست نیست.

محور اصلی تعیین دستمزد

این مقام مسئول در حوزه کارگری با رد هرگونه درصد و پیشنهاد عدد و رقم برای دستمزد سال 90 کارگران کشور اظهار داشت: تلاش همه ما بر این است که پایداری بنگاههای اقتصادی در کنار قدرت خرید کارگران مورد حمایت قرار گیرد و این موضوع کار محوری ما خواهد بود.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور تاکید کرد: در زمان برگزاری جلسات رسمی مزد هر عاملی که در مسیر دستمزد کارگردان قرار بگیرد و تاثیر گذار باشد را دنبال می کنیم گفت: قطعا اجرای هدفمندی یارانه بر دستمزد کارگران بی تاثیر نیست ولی این موضوع از مقوله بررسی دستمزد جدا است.

صالحی در خصوص زمان اعلام نرخ تورم بانک مرکزی به شورای عالی کار جهت مبنا قرار گرفتن در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، اظهار داشت: این موضوع وظیفه وزارت کار است که قطعا آنها این کار را دنبال و در اولین فرصت نتیجه استعلام را به ما اعلام می کنند.

نظرات کارفرمایان در جلسه چهارم مزد

وی در خصوص اظهار نظرهای نمایندگان کارفرمایان در چهارمین جلسه شورای عالی کار بیان داشت : کارفرمایان نیز در مسئله دستمزد نگرانی ها و دغدغه های خود را از باب ورودی ها و خروجی های تاثیرگذار در تولید مطرح کردند و بیشتر در منابع و مصارف بنگاه ها تاکید دارند.

این مقام مسئول در حوزه کارگری همچنین به دغدغه های کارفرمایان در اداره بنگاهها، حفظ بازار فروش محصولات و همچنین تاثیر انرژی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات اشاره کرد و اظهار داشت: توجه کارفرمایان به تغییر قیمتی در انرژی به ویژه گاز پس از هدفمندی یارانه ها بیشتر شده است به نحوی که آنها معتقدند واقعی شدن قیمت های انرژی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تاثیرگذار است و آنها این موضوع را دنبال می کنند.

صالحی همچنین به دغدغه کارفرمایان در خصوص تامین معیشت کارگران و نیروی کار تحت پوشش خود اشاره کرد و گفت: کافرمایان معتقدند که بدون وجود نیروی انسانی کارها انجام نخواهد شد و از این بابت توجهات ویژه ای را در خصوص نیروهای شاغل در بنگاه ها از خود نشان می دهند.