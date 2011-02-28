قذافی کافر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "الشیخ صالح اللحیدان" گفت : من اطلاع زیادی از وقایع لیبی ندارم و از طریق برخی مردم لیبی و کانالهای تلویزیونی از اوضاع مطلع می شوم.

وی افزود: فتنه خطرناک در لیبی در جریان است که که مردم لیبی باید هر چه سریعتر در مهار آن بکوشند. مقامات لیبی باید از قدرت کنار بروند.

اللحیدان ضمن درخواست از مردم لیبی برای کنار زدن قذافی تاکید کرد: وی را کنار بزنید، اما تا جایی که ممکن است وی را نکشید.

وی ادامه داد: مردم لیبی باید تا حد ممکن از خونریزی پرهیز کنند، اما در صورتی که مزدوران به شما حمله کردند مقابله به مثل کنید.

وی با غیر اسلامی خواندن حکومت قذافی گفت : قذافی از سوی کسی به قدرت نرسیده است بلکه به زور قدرت را در اختیار گرفته است. وی کافر است و به معارف دینی و سنت نبوی پایبند نیست و فردی جاهل است.

شایان ذکر است که "صالح اللحیدان" قبلا مدعی شده بود که تظاهرات اقدامی نامشروع است.