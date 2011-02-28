توصیه های پلیس آگاهی پایتخت برای کاهش سرقتهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی غزلباش با اشاره به ایام نورزو و پیشگیری از وقوع سرقتهای احتمالی در این ایام تصریح کرد: شهروندان می توانند با رعایت توصیه های پلیس زمینه ارتکاب جرم مجرمان را کاهش دهند.

این مقام انتظامی افزود: شهروندان توجه کنند در هنگام سفر همسایگان مورد اعتماد و اطمینان خود را از برنامه سفر خود و مدت آن مطلع کنند و از آنها بخواهند در طول مدت سفر شما مراقب منزل شما نیز باشند.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان کلید درب منزل را جلوی درب ورودی یا محل هایی نظیر زیر گلدان و جاکفشی و ... پنهان نکنید و کلید منزل را به همسایگان و افراد نامطمئن نسپارید.

معاون مبارزه باسرقت پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: همسایگانی که در آپارتمان زندگی می کنند نسبت به سر و صداها، مخصوصا صدای ضربه و شکستن و ... حساس باشند و سریعا این موضوعات را پیگیری کنند.

وی افزود: تمامی ورودیها، پنجره ها، نورگیرها، هواکش ها، دیوارهای کوتاه بالکن ها ( حتی طبقات دوم و سوم و بالاتر ) را مجهز به حفاظ کنید و حتی المقدور مغزی قفل ها را تعویض و از مغزی های با کیفیت بالا و کلیدهای کامپیوتری و شب بندهای جدید ریموت دار استفاده کنید.

وی با اشاره به اینکه مقاوم سازی درب ها ، دیوارها و سقف ها جهت جلوگیری از سرقت به شیوه تخریب ضروری است گفت: از نگهداری طلا و جواهرات و اشیای باارزش و پول زیاد در منزل خودداری و در صورت نگهداری، محل آن را برای سایرین فاش نکنید.

سرهنگ غزلباش تاکید کرد: از خالی گذاشتن منزل به مدت طولانی خودداری و در صورت ضرورت این کار با رعایت اقدامات ایمنی انجام شود و هرگونه تردد مشکوک افراد ناشناس و یا خودروهای سرنشین دار را که در محل توقف طولانی داشته یا اقدام به گشت زنی می کنند را با حساسیت بیشتری بررسی و در صورت لزوم مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنید.