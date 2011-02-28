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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۵

بارش‌های پراکنده در تهران ادامه دارد

بارش‌های پراکنده در تهران ادامه دارد

مدیرکل هواشناسی استان تهران برای آسمان تهران طی روز سه‌شنبه آسمانی نیمه ابری در پاره‌ای نقاط همراه با بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جباری درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: دمای هوا در گرمترین زمان 12+ و کمینه آن نیز 2+سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

وی آسمان تهران طی روز چهارشنبه را نیز نیمه ابری در پاره‌ای نقاط نیمه‌ابری و بارش باران در ارتفاعات بارش برف توصیف کرد و افزود: بیشینه و کمینه درجه دما نیز به ترتیب 11+ و 2+ سانتی‌گراد خواهد بود.

سازمان هواشناسی کشور هم اعلام کرد‌: نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی دو روز آینده برای نیمه شرقی و نوار جنوبی بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد ادامه دارد و به تدریج در اواخر وقت روز سه‌شنبه از شدت بارش‌ها در این مناطق کاسته می‌شود.

همچنین طی سه روز آینده، برای شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز و شمال شرق بارش باران و در مناطق مرتفع بارش برف و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و خلیج‌فارس هم طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه مواج خواهد بود.

این سازمان در آخرین اطلاعیه خود با اشاره به این که طی روز سه‌شنبه استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب،مرکز،تهران، کرانه‌های دریای خزر، شرق و جنوب شرق کشور آسمان ابری با بارش باران و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف خواهد بود، هشدار داد: فعالیت بارشی در این روز در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان از شدت بیشتری برخوردار است.

کد مطلب 1263908

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