به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جباری درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: دمای هوا در گرمترین زمان 12+ و کمینه آن نیز 2+سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

وی آسمان تهران طی روز چهارشنبه را نیز نیمه ابری در پاره‌ای نقاط نیمه‌ابری و بارش باران در ارتفاعات بارش برف توصیف کرد و افزود: بیشینه و کمینه درجه دما نیز به ترتیب 11+ و 2+ سانتی‌گراد خواهد بود.

سازمان هواشناسی کشور هم اعلام کرد‌: نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی دو روز آینده برای نیمه شرقی و نوار جنوبی بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد ادامه دارد و به تدریج در اواخر وقت روز سه‌شنبه از شدت بارش‌ها در این مناطق کاسته می‌شود.

همچنین طی سه روز آینده، برای شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز و شمال شرق بارش باران و در مناطق مرتفع بارش برف و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و خلیج‌فارس هم طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه مواج خواهد بود.

این سازمان در آخرین اطلاعیه خود با اشاره به این که طی روز سه‌شنبه استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب،مرکز،تهران، کرانه‌های دریای خزر، شرق و جنوب شرق کشور آسمان ابری با بارش باران و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف خواهد بود، هشدار داد: فعالیت بارشی در این روز در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان از شدت بیشتری برخوردار است.